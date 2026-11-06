Bilancio consolidato, ok della maggioranza ma strappo con i mastelliani

Via libera al primo bilancio consolidato dell’amministrazione comunale guidata da Nello Pizza. L’assise cittadina ha approvato il documento contabile relativo all’esercizio 2025 con 18 voti favorevoli, 11 contrari e un’astensione, mentre quattro consiglieri risultavano assenti. Per il Partito Democratico, il capogruppo Nando Romano sottolinea che «È un bilancio importante, anche se riguarda l’anno 2025, perché getta le basi per il 2026. Dal punto di vista economico i conti stanno tornando nella giusta direzione, ma c’è una scommessa politica che questa amministrazione vuole portare avanti. Ci sono ancora aspetti da mettere a punto, soprattutto sull’azienda Grande srl ma siamo pronti ad affrontare questa sfida».

Ma il voto favorevole non ha ricompattato completamente la maggioranza. A segnare un distinguo è stato il consigliere di Noi di Centro Gino Iannace, che ha garantito il proprio sostegno al documento in un’ottica di collaborazione istituzionale, senza però risparmiare critiche sulle scelte del sindaco in materia di nomine. «Sulle nomine non condividiamo la scelta fatta dal sindaco. È ovvio che si tratta di una sua prerogativa e che ha la facoltà di fare le scelte che ritiene opportune, ma non condividiamo il metodo. Ci saremmo aspettati un bando pubblico, una valutazione dei curricula e soprattutto avremmo voluto capire, senza nulla togliere alle persone nominate, la loro caratura e le competenze tecniche».

Decisamente più dura la posizione dell’opposizione, che ha motivato il voto contrario alla luce della strategia individuata per il risanamento di ACS. Nel mirino soprattutto il piano che prevede dieci esodi, con i lavoratori chiamati a sostenere una parte significativa del percorso di rilancio dell’azienda. A intervenire è stato l’avvocato Mario Spiniello, consigliere comunale del gruppo Davvero: «Sul nostro voto contrario pesa molto la vicenda ACS. La gestione, purtroppo scellerata, da parte del commissario prefettizio, come ho già detto in commissione e in Consiglio comunale, ha portato alla situazione attuale, con dieci esodi. L’amministrazione sostiene che in questo modo salverà ACS, o meglio che saranno i lavoratori a salvare ACS. Ma non è tutto oro quello che luccica e, fino a questo momento, non c’è stata forse la necessaria trasparenza».

I lavori del Consiglio comunale sono stati aggiornati a martedì 10 novembre, quando l’assise tornerà a riunirsi per affrontare la questione relativa al Samantha Della Porta e discutere il nuovo protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Salerno.