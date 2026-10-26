Consiglio Comunale straordinario: 15 interrogazioni su stadio, case popolari e degrado urbano

Si preannuncia una mattinata intensa in Sala Consiliare. Mercoledì 28 ottobre, alle ore 09:00, il Consiglio Comunale di Avellino è convocato in seduta straordinaria dal Presidente Nicola Giordano. All’ordine del giorno non figurano delibere, ma ben 15 interrogazioni consiliari che toccano i temi più caldi dell’agenda cittadina, dalle infrastrutture sportive al decoro urbano, passando per l’emergenza abitativa e la viabilità.

I riflettori sono puntati sul “Partenio-Lombardi” con ben quattro interpellanze rivolte dalle consigliere Monica Spiezia e Laura Nargi. Sul fronte dell’emergenza abitativa e del dissesto idrogeologico, invece, l’attenzione si sposta sulle criticità strutturali e il mancato completamento degli interventi negli alloggi popolari di via Leonardo di Capua, a cui si aggiungono i disagi per i ricorrenti allagamenti in contrada Scrofeta. Ampio spazio anche ai temi della sicurezza urbana e della mobilità. Il consigliere Diego Guerriero chiederà conto di Piazza Kennedy e dell’Autostazione, oltre a interrogare la giunta sullo spostamento del mercato bisettimanale. Diversi i consiglieri (Alberto Bilotta e Laura Nargi) che solleciteranno interventi per la messa in sicurezza di strade e quartieri, con richieste di dossi, segnaletica e specchi parabolici in contrada Sant’Eustachio, via Acciani e viale Umberto Nobile (quartiere Valle), fino al ripristino dell’ascensore di Villa Amendola.

Non mancheranno le domande sulla cultura e il turismo: Mario Spiniello interrogherà l’assessore Luca Cipriano sullo stato di manutenzione del Teatro Comunale “Carlo Gesualdo” e sulla destinazione d’uso dell’ex Caserma dei Vigili Urbani in Rione Parco, mentre Laura Nargi spingerà per la ripresa dei percorsi turistici “Riscopriamo Avellino” con l’integrazione della Dogana e del Castello. Una interrogazione è infine rivolta direttamente al Sindaco Nello Pizza in merito all’A.C.S.