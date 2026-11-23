Ci sono date che non appartengono soltanto alla storia, ma restano impresse nella memoria collettiva di un territorio e delle sue comunità. Il 23 novembre è una di queste.

Nel giorno dell’anniversario del drammatico terremoto del 1980, la Confesercenti provinciale di Avellino, guidata dal presidente Giuseppe Marinelli, si unisce al ricordo delle vittime di quella tragedia che colpì profondamente l’Irpinia, mietendo migliaia di vittime, seminando distruzione e lasciando segni profondi in interi paesi e comunità.

Una ferita che il tempo non ha cancellato e che continua a vivere nella memoria di quanti hanno perso familiari, amici, case e affetti. Il sisma non distrusse soltanto edifici e infrastrutture, ma sconvolse il tessuto economico e sociale di un territorio,

mettendo a dura prova la capacità di resistenza e di ripartenza delle popolazioni irpine.

Ricordare il 23 novembre significa non dimenticare il dolore di quelle ore, ma anche riconoscere il coraggio, la dignità e la straordinaria forza con cui le nostre comunità seppero affrontare una delle pagine più drammatiche della loro storia.

In quella tragedia, anche il mondo delle attività commerciali, dell’artigianato e delle piccole imprese subì conseguenze devastanti. Intere attività furono cancellate, interi centri urbani furono trasformati dalla distruzione. Eppure, proprio attraverso il lavoro, l’iniziativa economica e la tenacia di tanti imprenditori, commercianti e cittadini, prese forma un lungo percorso di ricostruzione.

La memoria del terremoto deve essere anche un richiamo alla responsabilità collettiva. Ricostruire non significa soltanto ripristinare ciò che è stato distrutto, ma creare le condizioni affinché i territori possano vivere, crescere e offrire opportunità alle nuove generazioni. Significa investire nella sicurezza, nella prevenzione, nella coesione sociale e nella valorizzazione delle comunità locali.

Ricordare non è soltanto un dovere verso chi non c’è più, ma un impegno verso il futuro di un’Irpinia che non deve dimenticare le proprie radici, la propria storia e la forza della propria gente.