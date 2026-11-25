Avellino si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della festa, della condivisione e della valorizzazione del commercio cittadino. Sabato 5 dicembre, in concomitanza con l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Libertà e nell’ambito del cartellone degli eventi per le festività natalizie, si terrà la Notte Bianca, organizzata da Confesercenti provinciale di Avellino insieme al Comune di Avellino.

Per l’occasione, i negozi resteranno aperti fino alle ore 24:00, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere il centro cittadino, fare acquisti e partecipare a un ricco programma di iniziative, con animazione e intrattenimento, mercatini natalizi, degustazioni e street food.

«Abbiamo voluto promuovere un’iniziativa – afferma Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti – capace di accompagnare un momento particolarmente significativo per la città, come l’accensione dell’albero di Natale, trasformandolo in un’occasione di festa e, soprattutto, di sostegno alle attività commerciali. La Notte Bianca intende contribuire a rendere il centro urbano attrattivo e vivace, favorire la partecipazione delle famiglie e dei visitatori e offrire una concreta opportunità ai commercianti, che rappresentano una componente fondamentale dell’economia e della vita sociale della città».

«La collaborazione con l’Amministrazione comunale – prosegue il dirigente dell’associazione di categoria – conferma quanto sia importante fare rete tra istituzioni e associazioni di categoria per costruire un programma di eventi capace di coinvolgere l’intera comunità e dare impulso al commercio di prossimità. Ci auguriamo una grande partecipazione, per vivere insieme la magia del Natale e sostenere i negozi della nostra città».

La Notte Bianca sarà dunque un invito a vivere Avellino, le sue strade e le sue attività commerciali, dando il via alle festività natalizie con una serata di luci, divertimento e shopping.