La progressiva scomparsa dei negozi e delle attività di prossimità non impoverisce

soltanto l’economia delle nostre città, ma ne indebolisce anche la vitalità, la sicurezza e la

coesione sociale, privando i quartieri di quei presìdi quotidiani di socialità e di relazione.

Per questo, Confcommercio, per il prossimo 16 novembre, promuove a livello nazionale “VIVIAMO LE CITTÀ – La giornata delle chiavi: riapriamo le porte al commercio”, iniziativa che si inserisce nel percorso del progetto Cities – Città e Terziario: Innovazione, Economia, Socialità con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle imprese di prossimità nei processi di rigenerazione urbana e rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato, nel segno della città come bene comune.

Per condividere una riflessione sul fenomeno della desertificazione commerciale nella nostra città, inclusa la criticità dei tanti negozi sfitti e sulle possibili azioni da mettere in campo per contrastarlo, ci sarà un incontro lunedì 16 novembre p.v. alle ore 10,00 presso la nostra sede Confcommercio Campania in via Carmine Barone n. 3 Avellino con la partecipazione di:

– il sindaco di Avellino avv. Nello Pizza

– l’assessore alle attività produttive Ettore Iacovacci

– il presidente regionale Confcommercio Campania dott. Pasquale Russo.

L’incontro sarà l’occasione per presentare alcune proposte concrete per sostenere le attività di prossimità, favorire nuove aperture, recuperare gli spazi commerciali oggi inutilizzati e contribuire alla rigenerazione urbana, nella convinzione che la vitalità del tessuto economico e sociale della città rappresenti un obiettivo comune di imprese e Amministrazione.

Questa occasione vuole richiamare l’attenzione su un problema che riguarda l’intera

comunità per evidenziare la necessità di rafforzare l’impegno comune su ciò che può essere

recuperato e quindi trasformare quelle “chiavi” da simbolo delle chiusure a simbolo di

ripartenza, per riaprire insieme le porte al commercio e alla vitalità della nostra

città.