AVELLINO- Il Consigliere regionale di Forza Italia e Questore al Personal della Regione Campania, Livio Petitto, ha depositato un’interrogazione rivolta al Presidente della Giunta regionale delegato alla Sanità, in merito alle procedure del concorso pubblico regionale per Operatori Sociosanitari (OSS), relativa alle aziende sanitarie delle province di Avellino, Caserta, Benevento e Salerno.

Nell’atto ispettivo si ricostruisce che, dopo la conclusione delle prove scritte e orali e l’avvio delle convocazioni dei candidati idonei per il controllo dei requisiti, l’iter starebbe procedendo con forti rallentamenti. Secondo i dati riportati nell’interrogazione, finora sarebbero state svolte soltanto circa 6 o 7 sessioni di verifica, ciascuna riguardante una platea media compresa tra 100 e 150 candidati: numeri ritenuti insufficienti rispetto al totale degli idonei ancora in attesa di convocazione. Un ritardo che mette a rischio l’obiettivo, già sollecitato anche dalle organizzazioni sindacali come la CISL di Salerno, di giungere alla graduatoria definitiva e completare le immissioni in ruolo entro e non oltre il 31 dicembre 2026. Accanto al tema delle tempistiche, l’interrogazione richiama l’attenzione su alcune segnalazioni emerse durante le prime sessioni di controllo relative a possibili irregolarità nella documentazione presentata, in particolare per quanto concerne l’autenticità e la regolarità degli attestati di qualifica professionale di Operatore Sociosanitario. «La fase di validazione dei titoli è un passaggio decisivo, ma l’attuale ritmo delle convocazioni sta generando una comprensibile preoccupazione tra centinaia di idonei che attendono di conoscere il proprio futuro lavorativo», commenta Petitto- «Alla Giunta e al Presidente Fico che ha tenuto per sé la delega alla sanità, chiedo i dati ufficiali e non stime: occorre sapere esattamente quanti sono gli idonei complessivi dell’Area 2, quanti sono già stati convocati, quante sessioni sono state effettivamente tenute e quanti candidati hanno già concluso positivamente l’iter di verifica».

«Allo stesso modo – incalza Petitto – pretendiamo di conoscere le ragioni tecniche e organizzative di questi rallentamenti, il cronoprogramma ufficiale per la pubblicazione della graduatoria definitiva e le misure concrete che si intendono mettere in campo per accelerare le operazioni ed evitare di mancare la scadenza del 31 dicembre 2026 per le assunzioni nelle ASL di Avellino, Caserta, Benevento e Salerno». Infine, il Consigliere richiama la necessità di controlli stringenti sulla regolarità dei titoli: «Le segnalazioni su presunti attestati non regolari o non autentici impongono verifiche immediate e approfondite, anche attraverso riscontri diretti presso gli enti di formazione. Una procedura concorsuale pubblica deve fondarsi su trasparenza, legalità e assoluta parità di trattamento, a tutela di chi ha studiato, superato le prove con merito e rispettato tutte le regole».