Avellino – C’è chi ha rinunciato a un’opportunità di lavoro temporanea, valutandone la scadenza e scegliendo di concentrare le proprie energie sul concorso per un’occupazione stabile. Una decisione che oggi pesa nell’attesa della graduatoria. A sollevare la questione è un gruppo di partecipanti al concorso unico regionale per operatori sociosanitari, con riferimento all’Area 2, per la quale l’ASL Salerno è azienda capofila. I candidati chiedono di conoscere lo stato della procedura, gli adempimenti ancora da completare e i tempi previsti per la pubblicazione della graduatoria definitiva. Alla richiesta di certezze si aggiunge la preoccupazione per alcune indiscrezioni su possibili proroghe degli incarichi conferiti attraverso avvisi pubblici, indicati dagli interessati come in scadenza il 31 dicembre 2026..È proprio su questo passaggio che si concentra il malcontento. Secondo quanto riferito dal gruppo, alcuni partecipanti avrebbero rinunciato alle opportunità offerte dagli avvisi a termine proprio in considerazione della loro durata limitata, orientando le proprie scelte verso la prospettiva di un’assunzione stabile attraverso il concorso. L’eventualità di una proroga, qualora trovasse conferma, assumerebbe quindi un significato concreto anche per chi ha compiuto valutazioni professionali sulla base delle condizioni originariamente indicate. Da qui la richiesta di spiegazioni sulle intenzioni delle aziende sanitarie e sul rapporto tra gestione degli incarichi temporanei e assunzioni dalla futura graduatoria. Le proroghe restano un’ipotesi riferita dai candidati, da verificare attraverso provvedimenti e comunicazioni ufficiali. Il gruppo chiede che venga chiarito se siano effettivamente allo studio, per quali esigenze e con quali possibili conseguenze sulla programmazione del reclutamento. La questione riguarda anche la possibilità di organizzare la propria vita lavorativa. Accettare un impiego, rinunciare a un incarico, investire tempo nella preparazione di una selezione sono decisioni che richiedono informazioni attendibili. Il protrarsi dell’incertezza rende più difficile valutare nuove opportunità e pianificare il futuro. I partecipanti sollecitano ora un calendario preciso: completamento delle verifiche, approvazione della graduatoria e indicazioni sulle successive assunzioni. Chiedono inoltre che eventuali decisioni sugli incarichi temporanei siano accompagnate da motivazioni chiare e da informazioni sulle prospettive del concorso. Dietro questa attesa ci sono scelte professionali già compiute, opportunità alle quali qualcuno riferisce di aver rinunciato e progetti di stabilità ancora da costruire. È su queste conseguenze concrete che i candidati richiamano l’attenzione delle istituzioni, chiedendo risposte pubbliche e tempi definiti.