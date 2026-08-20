Concerto di Ferragosto, il leader dell’opposizione Festa: un disastro organizzativo

AVELLINO- “Un disastro organizzativo”. Il capogruppo di opposizione a Palazzo di Città Gianluca Festa “boccia” il concertone di Ferragosto organizzato dall’amministrazione comunale guidata da Nello Pizza. In un videomessaggio, il leader dell’opposizione e dei gruppi Davvero e Viva La Liberta’ ha stigmatizzato il fatto che si siano trovati di fronte a: “Gente ingabbiata, pessima acustica e visibilità degli artisti molto ridotta, se non per pochi. Sotto il palco un ristretto gruppetto di “eletti”, mentre una parte di diversamente abili non vi ha trovato accesso. Nella stessa piazza, con le stesse norme sulla sicurezza, abbiamo organizzato il concerto di Tananai, Achille Lauro e Gaia, e quello di Capodanno con Venditti e Luchè, con zero problemi e zero critiche. L’unica cosa che è cambiata da allora è solo l’Amministrazione, e si è visto”. E Festa annuncia anche qualche novità proprio rispetto agli eventi estivi: “Ma non finisce qui, domani vi darò un’altra chicca su questo evento del “Circoletto Summer Festival”. Sì ormai è chiaro che parliamo di un’estate avellinese all’insegna del radical chic, organizzata ad appannaggio degli amici”.