Con il salotto letterario inizia la Festa del Libro di Sant’Andrea di Conza

La Festa del Libro di Sant’Andrea di Conza comincia oggi con una ricca anteprima. Giovedì 20 agosto 2026, in largo Abruzzese, si rinnova la tradizione del salotto letterario, una presentazione collettiva di autori e volumi pensata per creare connessioni tra scrittori, case editrici e comunità. Si inizia alle ore 18.00 con cinque proposte, in un momento coordinato dalla giornalista Paola De Stasio.

Al salotto si siederanno Angela Vecchione (Io, Itaca), Antonio Lamorte (Il Maestro – Vita, opere e cazzotti di Lucio Zurlo, Gentiluomo e della Boxe Vesuviana), Paolo Farina (L’arte di insegnare, ovvero d’essere felici), Antonio Feoli (Sibyl) e Adama Sanneh (Mia odissea verso l’Europa). Temi diversi e una passione comune per la scrittura.

La Festa del Libro di Sant’Andrea di Conza, in un Comune candidato al titolo di Capitale italiana del Libro 2027, arriva oggi alla 14esima edizione. Rispetto agli ultimi anni si passa da due a tre giorni e nel corso dell’evento non mancheranno altre novità, come “Il viaggio di Pinocchio”, spazio immersivo per bambini in largo Solimene a cura di Colibrì Libreria e spazio creativo (21 e 22 agosto).

Venerdì 21 agosto si entra nel vivo della Festa alle 18.30, con la presentazione del libro di Renato Palazzo, “La scelta”. Presentazione a cura del sindaco Gerardo Pompeo D’Angola e dialogo tra Palazzo e Francesco Iannicelli. Alle 19.30, in largo Ginnasiale-F. Iannicelli arriva Vincenzo Iurillo con Il “Sistema Sorrento”, in dialogo con Antonio Scolamiero.

Dalle ore 20.30, sempre in largo Ginnasiale-F. Iannicelli, spazio per la prima edizione del Premio letterario Lunettes – Meridiani e Voci dal Limite, in cui La giornalista e poetessa Plestia Alaqad sarà per la prima volta in Italia (Gli occhi di Gaza). All’evento anche Ulrike Reinhard, scrittrice e attivista tedesca. In collegamento Francesca Albanese. Presenta Giovanni Pacchiano, TEDx speaker. Nel corso del segmento è prevista naturalmente la premiazione per la miglior poesia e il miglior racconto.

Sabato 22 agosto è sempre più Festa del Libro. Alle 18.30 in largo Abruzzese comincia Toni Ricciardi con il suo “Una Repubblica fondata sull’emigrazione – Marcinelle: storia e simbolo”, che discuterà del volume e di attualità con Elisa Forte. Ci si sposta in largo Ginnasiale-F. Iannicelli dove alle ore 20.00 ci sarà Concita De Gregorio con “La cura”, dialogo con Carmelo Di Marco. A seguire, ore 21.30, Roberto Saviano con “Gomorra, 20 anni dopo”, Erberto Petoia dialogherà con l’autore.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Le serate continuano nei vicoli del centro storico con musicisti e stand enogastronomici. La Festa del Libro di Sant’Andrea di Conza è organizzata dal Comune di Sant’Andrea di Conza in collaborazione con la rete di associazioni del borgo.