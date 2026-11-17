LAURO- Le organizzazioni sindacali CGIL e CISL hanno espresso per il tramite dei loro rappresentanti sindacali unitari Salvatore Scibelli (Cisl) e Michele Iannone (Cgil) soddisfazione per la sottoscrizione, avvenuta il 16 novembre 2026 presso il Comune di Lauro, dell’accordo relativo alla contrattazione colletiva decentrata integrativa per il triennio 2026-2028, con particolare riferimento alla parte economica per l’annualità 2026. Un risultato importante, frutto di un confronto costruttivo e di un dialogo responsabile tra le rappresentanze sindacali, la delegazione trattante di parte pubblica e l’Amministrazione comunale, che ha consentito di individuare soluzioni concrete finalizzate alla valorizzazione del personale dipendente e riconoscimento delle diverse responsabilità e professionalità presenti nell’Ente

L’intesa raggiunta rappresenta un passo significativo nel percorso di valorizzazione del personale comunale, attraverso il riconoscimento delle responsabilità, delle particolari condizioni di lavoro, delle professionalità e dellimpegno quotidianamente profuso dai

dipendenti nell’espletamento delle proprie funzioni. CGIL e CISL intendono rivolgere un sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale di Lauro per la sensibilità istituzionale, la disponibilità al confronto e I’attenzione dimostrata nei confronti delle proposte e delle istanze avanzate dalle organizzazioni sindacali. L’atteggiamento di apertura e la volontà di ricercare soluzioni condivise hanno favorito il raggiungimento di un’intesa che rappresenta un segnale positivo nelle relazioni sindacali e nella valorizzazione del personale. Un ringraziamento viene rivolto anche al Segretario comunale, ai responsabili degli uffici competenti, alla delegazione trattante di parte pubblica e alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), per il contributo offerto urante tutte le fasi della trattativa. “Riteniamo che I’accordo raggiunto rappresenti un risultato significativo, perché dimostra come attraverso il dialogo, il rispetto reciproco e la collaborazione istituzionale sia possibile fornire risposte concrete alle legittime aspettative dei lavoratori. La valorizzazione del personale non costituisce soltanto un riconoscimento professionale ed economico, ma rappresenta anche un investimento nella qualità e nell’efficienza dei servizi pubblici”.