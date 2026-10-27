Comune di Avellino e Conservatorio “Cimarosa” insieme: oltre 30 spettacoli ogni anno e accordo sul Teatro Carlo Gesualdo

Comune di Avellino e Conservatorio “Domenico Cimarosa”, la collaborazione artistica raddoppia. Dopo il successo estivo, le due istituzioni hanno sottoscritto un accordo pluriennale finalizzato alla programmazione annuale di rassegne musicali, concerti, eventi speciali e attività didattiche. Saranno oltre 30 gli spettacoli previsti dalla convenzione per ogni anno: oltre 15 appuntamenti musicali estivi, 5 natalizi, un concerto di Capodanno e uno di Natale, nonché laboratori didattici e attività formative dedicate ai più giovani. In programma anche “Avellino Piano City”, una rassegna interamente dedicata al pianoforte pensata per arricchire l’offerta musicale cittadina. Il programma sarà realizzato attraverso una convenzione quadro di carattere pluriennale. Inoltre, il Comune di Avellino si impegna a riconoscere, per ciascun anno di collaborazione, un contributo economico destinato esclusivamente al finanziamento di borse di studio in favore degli allievi del Conservatorio.

Inoltre, il “Cimarosa” potrà usufruire del Teatro Carlo Gesualdo in concessione gratuita del due eventi o produzioni all’anno. Un’opportunità che mira a rafforzare il legame tra le istituzioni culturali cittadine. «Nella nostra visione di governo la cultura rappresenta l’asset decisivo attorno a cui Avellino è chiamata a riscoprire la propria funzione di capoluogo, a rigenerare la propria proiezione identitaria. Con questo accordo pluriennale tra il Teatro Carlo Gesualdo e il Conservatorio Cimarosa le due principali istituzioni culturali della provincia si ritrovano e fanno sistema, un percorso comune volto a valorizzare il grande giacimento di talenti e di saperi che la città custodisce», così il sindaco Nello Pizza. «Stamattina formalizziamo e ufficializziamo questo accordo quadro tra il Comune di Avellino e il Conservatorio Cimarosa, una collaborazione necessaria e naturale. Il Cimarosa è un’eccellenza assoluta di questa città e di questa provincia e va messa nelle condizioni di esprimere tutto il proprio potenziale nell’ambito di una strategia complessiva di rilancio delle politiche culturali del capoluogo. Con questo accordo definiamo un percorso comune di lungo periodo, diamo stabilità ad una collaborazione che restituirà alla città rassegne e concerti di altissimo livello, rilanciamo l’idea di una città che fa cultura, che vuole tornare ad essere faro d’Irpinia, riferimento in Campania, una città che ha tanto da dire», è il commento dell’assessore Luca Cipriano. «Ringrazio il sindaco e l’assessore per aver condiviso con noi un percorso e poterlo portare avanti. Fare rete tra le istituzioni è importante, da soli non si va da nessuna parte, insieme possiamo fare grandi cose. In qualche modo vogliamo restituire alla città e alla provincia l’esperienza dei nostri giovani. Quando si parla di cultura si parla del futuro e fa bene a tutti quanti noi», le dichiarazioni della presidente del Conservatorio “Cimarosa” Giuliana Franciosa. «Questo è un punto d’arrivo per me e per il Conservatorio. In questi anni ci siamo ritrovati spesso da soli, ma siamo riusciti ugualmente ad uscire fuori. Questa convenzione rappresenta in riconoscimento del lavoro svolto e di quello che si potrà ancora fare. Si struttureranno una serie di attività e ci permetterà di crescere ancora di più. Abbiamo bisogno di riappropriarci degli spazi di questa città», le dichiarazioni della presidente del Conservatorio “Cimarosa” Gabriella Della Sala.