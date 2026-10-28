Commercio ad Avellino, Confcommercio chiede aiuto al Comune: “Tavolo permanente e sostegni concreti”

Confcommercio Campania, distretto di Avellino, lancia l’allarme per il commercio cittadino e chiede all’amministrazione comunale un intervento immediato e strutturato. Con una comunicazione protocollata il 28 ottobre 2026, l’associazione di categoria ha richiesto ufficialmente l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con il Comune e la predisposizione di un piano comunale di sostegno alle attività commerciali.

Il documento, firmato dalla responsabile di sede Dott.ssa Gaetana Addesa e dal presidente provinciale Ing. Oreste La Stella, delinea un programma articolato in tre direttrici principali. In primo luogo, l’associazione chiede agevolazioni fiscali: riduzioni sui tributi locali, sul Canone Unico Patrimoniale per insegne e occupazione di suolo pubblico, e misure temporanee per i negozi penalizzati da cantieri o modifiche alla viabilità. Si propone anche di valutare incentivi per chi apre nuove attività in locali sfitti. Il secondo punto riguarda contributi economici diretti: fondi a fondo perduto per ammodernare le vetrine e gli arredi, incentivi per i pagamenti digitali e il commercio online, aiuti per la riapertura di esercizi chiusi e contributi per le attività che assumono personale. Confcommercio chiede inoltre un fondo straordinario per le imprese danneggiate da cantieri pubblici o eventi eccezionali.

Il terzo pilastro è il potenziamento dell’attrattività: un calendario annuale di eventi, notti bianche, aperture straordinarie, mercatini tematici, decorazioni e illuminazione nelle vie dello shopping, e campagne di comunicazione per promuovere gli acquisti locali.

Oltre alle misure economiche, l’associazione richiede interventi strutturali: un piano per migliorare parcheggi, accessibilità, pulizia, illuminazione e decoro delle principali aree commerciali; aggiornamenti sui progetti dei Distretti del Commercio; un programma annuale di iniziative; e la semplificazione delle procedure amministrative.

Nel documento, Confcommercio sottolinea il ruolo cruciale del commercio: “Le attività commerciali svolgono una funzione essenziale per la vitalità del centro urbano, l’occupazione, la sicurezza e la qualità della vita della comunità. È pertanto necessario avviare un percorso condiviso volto a contrastare la chiusura degli esercizi, favorire nuove aperture e rafforzare l’attrattività delle aree commerciali”. L’associazione si dice disponibile a collaborare per definire le priorità e valutare i risultati degli interventi, chiedendo che le proposte siano esaminate nell’ambito della programmazione di bilancio e degli strumenti di finanziamento disponibili.