Commemorazione dei defunti, il 2 novembre la cerimonia al Cimitero

Lunedì 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, si svolgerà presso il Cimitero comunale di Avellino la tradizionale cerimonia in onore dei Caduti, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose. Il programma della mattinata prevede:
• Ore 10:00 – Schieramento del reparto di formazione in armi;
• Ore 10:05 – Afflusso delle Autorità;
• Ore 10:10 – Onori ai Caduti e deposizione della corona;
• Ore 10:15 – Deflusso del reparto in armi e delle Autorità dal luogo della cerimonia e trasferimento nel piazzale antistante la Chiesa Madre del Cimitero;
• Ore 10:30 – Celebrazione della Santa Messa, presieduta da S.E. Mons. Arturo Aiello, Vescovo di Avellino.