Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza: focus sui recenti furti a Mercogliano

Si è svolta nella giornata di ieri presso la Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Franca Fico, nel corso della quale è stata dedicata particolare attenzione ai recenti episodi di furto verificatisi nel territorio del Comune di Mercogliano. Alla riunione hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze dell’Ordine, anche il Sindaco di Mercogliano, al fine di approfondire congiuntamente la situazione e valutare le più opportune iniziative da adottare per rafforzare le condizioni di sicurezza sul territorio. Nel corso dell’incontro è stato effettuato un approfondito esame degli ultimi eventi criminosi segnalati, con particolare riferimento alle modalità con cui sono stati commessi e alle aree maggiormente interessate. Dai dati analizzati, è emerso che, a fronte di un leggero aumento del numero di furti denunciati nel corso dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2025, si è registrato un netto incremento dei risultati delle attività repressive con l’individuazione dei responsabili. Il Comitato ha condiviso la necessità di proseguire e, ove necessario, intensificare le attività di prevenzione e controllo, attraverso un’azione coordinata delle Forze di Polizia e una costante collaborazione con l’Amministrazione comunale. Si è, altresì, preso atto che nel Comune di Mercogliano è in corso un’operazione di rafforzamento del servizio di videosorveglianza nelle zone più sensibili del territorio, che entrerà a regime alla fine del 2026. Il Prefetto ha sottolineato l’importanza della più ampia sinergia istituzionale per garantire risposte efficaci alle esigenze di sicurezza manifestate dalla comunità locale, confermando il massimo impegno delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine nella tutela dei cittadini e nella prevenzione dei fenomeni criminosi. L’Amministrazione comunale e le Autorità presenti hanno, infine, convenuto sull’opportunità di mantenere un costante raccordo, anche al fine di monitorare l’evoluzione della situazione e adottare tempestivamente ogni ulteriore misura ritenuta necessaria.