Comitato Paesaggio Campania Interna: “Grazie al Prefetto di Avellino si parla finalmente di Maxi‐Eolico Selvaggio in Irpinia”

Il Comitato Paesaggio Campania Interna esprime viva soddisfazione e apprezzamento per l’iniziativa promossa dal Prefetto di Avellino, dott.ssa Rossana Riflesso, tenutasi ieri 19 febbraio a Sant’Angelo dei Lombardi, alla presenza di illustri relatori: il Procuratore della Repubblica dott. Domenico Airoma, i vertici delle forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza) e i sindaci di Guardia Lombardi, Morra De Sanctis, Rocca San Felice, Sant’Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi e Villamaina.

Tra i temi trattati oltre alla sanità, la viabilità, la sicurezza, finalmente è stato affrontato il tema dell’eolico selvaggio, che da oltre vent’anni affligge la Provincia di Avellino con forti ripercussioni sull’Ambiente, sul Paesaggio oltre che sul tessuto sociale ed economico. Sono ancora centinaia i progetti di impianti maxi‐eolici e fotovoltaici presentati al Settore VIA della Regione Campania e in fase di valutazione, proprio nelle ultime settimane, riguardanti l’intera Irpinia e in particolare i comuni di Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Frigento, Guardia dei Lombardi, Lacedonia e Monteverde, già fortemente compromessi dalla presenza di torri eoliche, elettrodotti aerei e cavidotti interrati.

“L’auspicio è che questa iniziativa del Prefetto spinga gli Uffici della Regione Campania a valutare analiticamente i numerosi “progetti fotocopia” che non tengono in debito conto i pregi del territorio Irpino ed infine solleciti i sindaci a coinvolgere i cittadini ad ergersi a difensori del proprio Territorio. Intanto al Coordinamento dei 161 Sindaci italiani, nato per contrastare la speculazione legata agli impianti di energia rinnovabile, ha aderito il sindaco di Calitri Michele Di Maio, unico in Regione Campania e in Irpinia. Non crediamo debba rimanere solo”.