Come funziona la licenza AAMS per il gioco d’azzardo in Italia

Hai mai sentito parlare di licenza AAMS? Questa licenza gioca un ruolo importante per il gioco d’azzardo in Italia. Nota adesso come licenza ADM (autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli), questa licenza viene concessa dallo stato italiano per le società che si occupano di gioco d’azzardo.

Grazie a questa licenza i casinò online possono operare in Italia e far giocare d’azzardo gli utenti italiani iscritti ai loro siti. D’altro canto, però, questa licenza non è semplice da ottenere, e molte volte ci si trova davanti a casinò online non AAMS.

Ciò però non significa che questi casinò non siano sicuri o che non possano essere utilizzati da giocatori italiani. In questo articolo scoprirai tutto sulla licenza AAMS italiana e su quali sono i migliori casinò non AAMS in circolazione.

Licenza AAMS: cos’è e a cosa serve

La licenza AAMS (oggi chiamata ADM) è un’autorizzazione concessa dallo Stato Italiano tramite l’Agenzia delle Dogane e Monopoli per autorizzare un’azienda ad operare nel settore del gioco d’azzardo. È questa l’autorizzazione che serve ai casinò online per operare sul suolo italiano.

Questa licenza garantisce che in questi casinò online ci sia una probabilità di vincita reale e che gli interessi del giocatore siano tutelati. Se un casinò dovesse riuscire a superare i controlli dell’ADM, allora potrebbe operare garantendo ai suoi iscritti la piena tutela della privacy dei dati e una probabilità di vincita effettiva.

Come si ottiene la licenza AAMS?

Ottenere una licenza AAMS non è un gioco da ragazzi. Bisogna soddisfare tutti i requisiti previsti dallo Stato italiano per ottenere la licenza:

Sede fiscale in Europa

Versamento di 350.000€ allo Stato

Versione software del sito

Fatturato di almeno 1,5 milioni di euro

Presentazione giochi, piattaforme, sicurezza informatica e generatore di numeri casuali

Se il richiedente soddisfa questi requisiti, può contattare l’ADM per richiedere la licenza in sede o online.

Regole AAMS e Protezione Giocatori

La protezione dei giocatori viene messa al primo posto dall’AAMS. A partire dai dati inseriti nel form di registrazione di ogni casinò online, la sicurezza deve essere garantita ai giocatori che decidono di scegliere un determinato casinò online. Non sono solo i dati e le transazioni che devono essere sicuri, ma bisogna garantire anche una determinata percentuale di vincita, senza prendere in giro gli utenti. In questo caso, quindi, il generatore di numeri casuali deve rispecchiare la percentuale indicata nelle informazioni del sito.

È importante menzionare anche l’aspetto del Gioco Responsabile, di cui tanto si parla negli ultimi anni. I casinò online devono applicare regole e limitazioni nei confronti dei giocatori per non farli cadere nel tunnel della ludopatia. Misure come il limite di ricarica settimanale possono essere davvero utili per i giocatori che non vogliono esagerare.

Casinò non AAMS: Pro e Contro

Ma quindi conviene scegliere un casinò online non AAMS? Per alcuni versi sì. Anche se sprovvisti di licenza, i migliori casinò online non AAMS garantiscono comunque sicurezza e affidabilità ai giocatori. In più, in molti di questi casinò troverai una selezione più ampia di bonus e limiti di deposito e prelievo più ampi.

Questi casinò sono autorizzati da altre agenzie, ovvero le Gaming Authority di Curacao e Malta. In entrambi i casi, i casinò online che hanno questa licenza possono comunque operare in tranquillità, e queste licenze hanno sicuramente un costo e dei requisiti più semplici da raggiungere rispetto alla licenza ADM.

Invitiamo comunque i nostri lettori a stare attenti quando si naviga e gioca nei casinò online non AAMS. Bisogna anche scegliere il casinò giusto in base a sicurezza ed affidabilità.

Conclusioni

Siamo arrivati alla fine di questo articolo, in cui abbiamo parlato della licenza AAMS, di come si ottiene e delle alternative presenti per un casinò online. Ci si può fidare ciecamente di un casinò online con licenza AAMS, con quest’ultima che rappresenta una sicurezza per chi vuole iscriversi ad un sito del settore. D’altra parte, però, si può anche ricorrere all’utilizzo di casinò non AAMS affidabili che generalmente offrono bonus e limiti migliori.