Come abbellire la camera da letto (senza stravolgerla)

Una volta arredata con gusto la propria camera da letto, può venire voglia di cambiarla un po’ a seconda della stagione, dell’umore, dell’occasione o dei gusti. Il letto matrimoniale rimane sempre il punto focale della camera, ma è possibile giocare con gli accenti per ottenere un risultato completamente diverso.

Cambiare i colori secondari

In genere, ogni stanza ha dei colori dominanti per quanto riguarda pareti, pavimenti e mobili. Per un effetto completamente nuovo, si può iniziare cambiando il colore e la consistenza della biancheria del letto, usando coperte, cuscini e copriletti in tinta o a fantasia, magari creando un ambiente romantico per un’occasione speciale col partner.

Dopodiché, per modificare ulteriormente la camera, si possono aggiungere tappeti e tende differenti che riprendano le nuove tonalità.

Per un cambio un po’ più drastico, sostituire eventuali panche, poltrone e pouf con dei modelli più adatti al nuovo stile, oppure cambiarne l’imbottitura.

Tinteggiare o decorare le pareti

Un modo rapido per rinnovare l’estetica della camera da letto è cambiare il colore delle pareti, oppure aggiungere una carta da parati decorata.

In caso di stanza molto piccola o poco luminosa, è consigliabile effettuare queste modifiche solo in una delle quattro pareti, magari quella a cui si appoggia la testata del letto. In questo modo, si ottiene un effetto di grande impatto senza ridurre visivamente lo spazio e senza influire troppo sul modo in cui la luce si propaga.

Anche degli stencil da parete possono contribuire a creare un ambiente diverso; spesso, questi stencil sono particolarmente adatti agli spazi bianchi e vengono posizionati su una singola parete, per non appesantire l’effetto finale.

Per un progetto più ambizioso, perfetto per le case rustiche, vintage oppure in stile industriale, è possibile ricoprire una parete di mattoni oppure di pietra.

Eliminare gli oggetti inutili

Il declutter è uno dei modi più semplice per modificare un ambiente rendendolo più arioso e ordinato; per iniziare, è opportuno riporre tutti gli oggetti all’interno di armadi, sportelli o cassetti, inclusi gli abiti puliti, i soprabiti o le scarpe.

Dopodiché, è importante pulire e spolverare tutti gli spazi e buttare via oggetti vecchi, rotti, inutili o scaduti (come i cosmetici).

Modificare l’illuminazione

Al di là del semplice lampadario centrale o delle lampade da comodino, ci sono altri modi per giocare con la luce, magari aggiungendo dei punti di luce secondari con delle applique da parete o dei faretti. I più bravi nel fai da te potrebbero creare delle originali lampade dall’aspetto retrò usando materiali di recupero come legno e ferro.

Aggiungere un angolo verde

Alcune piante in camera da letto possono contribuire a migliorare l’umore di chi ci dorme e l’estetica generale della camera. Un tempo si pensava che rubassero l’ossigeno, ma adesso è noto che le piante migliorano la qualità dell’aria e i livelli di umidità. Tra le piante più adatte si trovano la Sansevieria, l’Aloe Vera, l’Areca Palmata, la Maranta e la Beucarnea.

Cambiare la disposizione dei mobili

Si tratta di uno dei modi più semplici per modificare l’aspetto di una camera e ottenere velocemente un’estetica diversa. Anche se spesso non è facile spostare il letto o gli armadi, si può comunque modificare la disposizione dei mobili più piccoli (comodini, poltroncine, ecc.) e quella dei soprammobili.