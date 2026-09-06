Colpisce a martellate la sua ex: fermato per tentato omicidio un trentenne

CALITRI- Decreto di fermo di indiziato di delitto di tentato omicidio per il trentenne ex fidanzato della ventottenne connazionale che ieri avrebbe colpito a martellate all’interno dell’ abitazione di Calitri dove la donna si era trasferita dal Casertano. Il provvedimento firmato dalla Procura della Repubblica di Avellino al termine dei primi accertamenti eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino e dai militari della Stazione dei Carabinieri di Calitri e della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Nelle prossime ore l’indagato dovrà comparire davanti al Gip del Tribunale di Avellino per la convalida del fermo di polizia giudiziaria. Per gli investigatori e’ stato lui a colpire con un martello la ragazza. Il movente potrebbe essere legato alla fine della loro relazione interrotta da qualche tempo. L’uomo è stato bloccato dai militari poco dopo l’aggressione. I Carabinieri hanno bloccato la sua fuga. La ragazza è ricoverata in prognosi riservata ma almeno dalle prime informazioni, non in pericolo di vita all’ospedale San Carlo di Potenza. Anche la ragazza sarà ascoltata dagli investigatori quando miglioreranno le sue condizioni. Decisivo è stato l’allarme lanciato dai vicini, che hanno raccolto l’sos della ragazza.