Cocaina nella fodera del giubotto: il ventitreenne lunedì davanti al Gip

AVELLINO- Il ventitreenne pregiudicato arrestato dalla Squadra Mobile a Rione Parco dovrà comparire lunedì mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino Antonio Sicuranza. Il presunto pusher, difeso dal penalista Fabio Tulimiero, scoperto con dosi nascoste nel portafogli di cocaina e hashish, all’esito della perquisizione nella sua abitazione e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini dello spaccio della sostanza stupefacente. Il pm della Procura di Avellino Ginevra Guacci ha convalidato la perquisizione e il sequestro eseguito dagli agenti della Squadra Mobile. In particolare 37 grammi di cocaina, contenuti all’interno della fodera di un giubotto scoperti nel corso della perquisizione e altra sostanza del tipo hashish nascosta nello stesso giubotto, oltre ad una somma di 850 euro, sospetto provento dell’attivita’ di spaccio. La Squadra Mobile ha anche sequestrato due telefonini cellulari in uso al ventitreenne.