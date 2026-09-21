Cocaina e hashish per le “piazze” irpine e nocerine: bocciati i ricorsi in Cassazione

SERINO- Cocaina e hashish dal serinese alle piazze di spaccio di Scafati e Nocera, i giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da quattro degli undici indagati dalla Dda di Salerno e dal Gico della Guardia di Finanza di Salerno contro l’ordinanza del Riesame che aveva confermato la misura cautelare eseguita nel febbraio scorso dalle Fiamme Gialle. Tra questi anche il ricorso presentato dalla difesa di Mario D’Angelo, difeso dal penalista Alberico Villani, ritenuto al vertice del gruppo che riforniva non solo le piazze della provincia di Avellino e dell’area serinese, ma anche quelle salernitane. D’Angelo stesso si sarebbe occupato del trasferimento da Spagna e Albania di ingenti quantitativi di cocaina e hashish. Messi a disposizione del gruppo Fezza/De Vivo, in particolare a seguito del blitz che nel settembre del 2025 aveva inferto un durissimo colpo al sodalizio operativo nell’area scafatese- nocerina. Gli altri ricorsi sono quelli di Gianluca Alfieri, difeso dal penalista Generoso Pagliarulo, Raffaele Taddio, difeso dal penalista Nicola D’ Archi e De Feo Giulio, difeso dal penalista Nello Pizza.

Tra i motivi di ricorso anche la questione sollevata sull’incompetenza territoriale di Salerno in favore di Napoli, visto che il gruppo operava in Irpinia. Bocciata dai giudici ma accolta con rinvio qualche mese fa per un altro indagato nell’ambito dello stesso procedimento (Omar El Naggar, difeso dagli avvocati Carmine Freda e Francescantonio Maffettone) per cui si attendono ancora le motivazioni e la decisione del Tribunale del Riesame. Tutti gli indagati in carcere sono stati raggiunti da un decreto di giudizio immediato, quello ottenuto dalla pm antimafia che coordina le indagini delle Fiamme Gialle, il pm Elena Guarino, optando però per l’abbreviato (che non e’ stato ancora fissato). Inoltre, come e’ noto, la Dda di Salerno, guidata dal Procuratore Raffele Cantone, ha contestato nuovamente i reati di associazione dedita allo spaccio e detenzione ai fini dello spaccio, anche se proprio il primo capo di imputazione differisce da quello provvisoriamente contestato agli indagati al momento dell’ esecuzione della misura cautelare. Nel senso che viene ritenuto che esiste dal marzo 2025 una stabile organizzazione criminale, capace “di detenere. cedere o.vendere sostanze stupefacenti del tipo cocaina. hashish e metantetamine in buona parte cadute in sequestro”, ma viene anche perimetrato l’ ambito e il rapporto che esiste con l’organizzazione camorristica salernitana. Infatti in un passaggio della imputazione definitiva contestata agli indagati dal pm antimafia Elena Guarino, quella che riguarda in particolare la natura e la genesi dell’associazione a delinquere, si legge che si tratta di : “un’associazione promossa e diretta da D’Angelo Mario che agiva in simbiosi con il clan Fezza/De Vivo di Pagani. …utilizzando sistemi di comunicazione evolutı attraverso l’impiego di apparecchi”criptati”” ed autovetture dotate di “doppiofondo’ gestiva una rete di approvvigionamento e distribuzione di ingenti partite di droga rifornendo le piazze di spaccio di Pagani. oltre che nell’hinterland scafatese. casertano ed avellinese, mantenendo stretti contatti con i propri referenti”.