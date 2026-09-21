Cocaina e crack nel sottotetto dell’auto: arrestato dai Carabinieri per spaccio

BAIANO- Incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un uomo della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I fatti si sono svolti nella scorsa serata a Baiano. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, ha controllato il predetto alla guida della sua autovettura. L’atteggiamento manifestato dal conducente ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire gli accertamenti. La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire n.30 dosi complessive di cocaina e crack che l’uomo, per eludere i controlli, aveva nascosto nel sottotetto del suo veicolo e centinaia di euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del Giudizio Direttissimo. L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio e nella lotta allo spaccio, garantendo sicurezza e legalità.

