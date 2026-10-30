Coach Di Carlo presenta la sfida di domenica: “Partita accorta e intelligente contro una grande squadra”

Domenica big match della settima giornata al PalaDelMauro di Avellino, i biancoverdi dell’Halley Campania Avellino Basket affrontano la formazione marchigiana della CMT Orange Tools Pesaro. Entrambe le squadre occupano il secondo posto della classifica. A presentare il match coach Gennaro Di Carlo. “Domenica vogliamo tornare alla vittoria contro Pesaro, una squadra di grande qualità, profonda, fisica, tecnica e costruita per vincere. Bisogna ricordare la straordinaria stagione disputata da Pesaro l’anno scorso, sempre ai vertici del campionato per gran parte del torneo. Hanno giocatori esperti, che hanno militato a lungo in Serie A e nei massimi campionati europei, dotati di una grande comprensione dei momenti della partita. È una squadra ricca di uno contro uno, capace di schierare quintetti molto leggeri oppure estremamente fisici. Dovremo affrontarla con grande intelligenza e attenzione tattica, leggendo bene ogni situazione in campo. Vedo la squadra molto attenta nell’inquadrare l’avversario e sono fiducioso per domenica.

Settimana non facile per i biancoverdi alle prese con la gestione degli infortuni e dopo lo stop di Brindisi, il primo stagionale. “È stata una settimana di preparazione a una partita molto importante, ci sono state delle defezioni, ma siamo pronti ad affrontare Pesaro. C’è grande voglia di riscatto e di tornare a vincere al più presto dopo lo stop. A Brindisi, come ho già sottolineato, i ragazzi hanno dimostrato grande carattere”.

Pesaro è il primo di sei match da disputare nel mese di novembre, gare di prestigio e difficili. “Conosciamo bene le insidie di questo campionato e la presenza dei turni infrasettimanali. Credo però che ora dobbiamo concentrarci in modo massiccio esclusivamente su domenica. La partita di domenica vale moltissimo: significa tornare alla vittoria, conquistare il sesto successo in campionato, rimanere nelle zone alte della classifica, battere una diretta concorrente e ritrovare autostima”.