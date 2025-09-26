Clinica Montevergine promuove la prevenzione cardiovascolare e la salute femminile con screening gratuiti

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la prevenzione delle malattie cardio-cerebrovascolari: il 29 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale per il Cuore, promossa dalla World Heart Federation insieme a una rete di oltre 200 organizzazioni nazionali in più di 100 Paesi. Il motto della campagna 2025 è “Don’t miss a beat” (Non perdere un battito). In Italia l’iniziativa è coordinata dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Onlus, con attività, screening gratuiti e momenti di sensibilizzazione in oltre 100 piazze.

Lunedì 29 e martedì 30 settembre, in piazza Libertà ad Avellino, Clinica Montevergine, struttura di Mercogliano (AV) di GVM Care & Research, aderirà al Villaggio della Salute come parte della Carovana della Prevenzione, il programma nazionale itinerante di Komen Italia che mira ad ampliare l’accesso ad attività di sensibilizzazione e prevenzione oncologica, in particolare per le donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico, per le quali la prevenzione risulta spesso trascurata, con ricadute sul benessere individuale e collettivo.

Per l’occasione, medici e infermieri di Clinica Montevergine eseguiranno screening cardiologici gratuiti con Elettrocardiogramma e referto conclusivo. Inoltre, per tutte le donne che non riusciranno a sottoporsi alla mammografia durante la giornata, saranno messi a disposizione voucher per effettuare gratuitamente in Clinica mammografie con tomosintesi, a testimonianza dell’impegno verso la tutela della salute femminile.

“Il cuore non è solo il motore che pompa sangue in tutto il corpo, ma il barometro che ci accompagna nelle nostre scelte quotidiane – commenta Giuseppe Speziale, cardiochirurgo e Vice Presidente di GVM Care & Research –. Eppure, le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte al mondo, con oltre 20,5 milioni di decessi ogni anno. La Giornata Mondiale per il Cuore è uno strumento efficace per promuovere prevenzione, controlli periodici e sane abitudini di vita, dall’alimentazione equilibrata allo stile di vita attivo, fino al riposo, fondamentale per la salute del cuore”.

Accanto agli screening e alle attività sul territorio, GVM Care & Research arricchisce il programma della Giornata del Cuore con iniziative culturali e creative che uniscono arte e salute. Come la traccia musicale “Over the Flow” del producer Wise Koala, realizzata sulla base di sei ritmi cardiaci differenti, le illustrazioni a tema musicale di Elisa Lanconelli, e l’e-book gratuito per conoscere meglio il ritmo cardiaco e ricevere consigli pratici su come prendersi cura del proprio cuore. Tutti i contenuti sono disponibili sul sito www.ascoltailcuore.it

Con la partecipazione al Villaggio della Salute e alle celebrazioni per la Giornata Mondiale del Cuore, Clinica Montevergine e GVM Care & Research rinnovano il proprio impegno nella promozione della cultura della prevenzione e nella tutela della salute, ricordando che ogni battito conta e che ogni giorno può essere quello giusto per iniziare a proteggere il cuore e la propria salute.