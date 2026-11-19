“Civico 25-La vita non si sporca” racchiude nelle sue pagine un’intensa esperienza di vita vissuta dall’autore, l’avvocato e docente irpino Gennaro Romei, già assessore del Comune di Avellino, nella città capitale del Nord. Racconti di chi ha sperimentato intensamente la comunità di un oratorio e il contatto diretto con gli “ultimi”. Il libro è strutturato in una forma assolutamente originale, con la Milano degli anni ottanta in primo piano, quando Carlo Maria Martini, autentico “santo in terra”, siedeva sulla cattedra di San Carlo Borromeo.

La descrizione di un mondo giovanile diviso nelle categorie dei “ragazzi di strada” e di quelli delle famiglie-bene di una parrocchia milanese, è trattata dall’autore con elegante quanto incisivo minimalismo di scrittura. La natura, per così dire sociologica, di un popoloso quanto “difficile” quartiere, viene fuori dalle vicende di una comunità vivace e varia. Anche il calcio, nella pittoresca e sana realtà dei tornei, fa spesso capolino nel racconto.

«I ricordi sono null’altro che momenti vissuti in un tempo che ci appartiene per sempre. Ogni istante della vita è un momento irripetibile dal quale non si può prescindere: ciò che si è deriva da ciò che si è vissuto, e un colpo di spugna potrebbe magari far sparire alla vista una cicatrice ma non il dolore sofferto», riflette l’autore. Il volume sarà presentato domani, venerdì 20 novembre, alle 17.30, al Circolo della Stampa di Avellino. Interverranno la docente Teresa Romei, il fotografo Vittorio Alvino, il giornalista Carmine Losco e Maria Rosaria Famoso della Casa sulla Roccia.