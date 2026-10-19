Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, il M5s ritira la mozione

Non si discuterà del conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese nel prossimo Consiglio Comunale di Avellino. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ha infatti formalizzato il ritiro della mozione che prevedeva il prestigioso riconoscimento per la giurista.

La decisione è stata comunicata alla Presidenza del Consiglio Comunale tramite una nota ufficiale (prot. n. 86321/2026), che ha di fatto cancellato il punto dai lavori d’aula. La mozione, in origine, era stata regolarmente iscritta a ruolo nelle precedenti convocazioni (come da riferimenti prot. n. 84753/2026 e prot. n. 85268/2026) e avrebbe dovuto animare il dibattito nell’aula di Piazza del Popolo. Salta dunque uno dei temi che aveva suscitato maggiore attenzione in città. L’assise cittadina sarà comunque chiamata a esprimersi su una fitta agenda tra cui stadio e Acs.