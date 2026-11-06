Cinquantenne trovata senza vita nella sua abitazione: indagano i Carabinieri

SANTA LUCIA DI SERINO- Una cinquantaquattrenne è stata rinvenuta priva di vita all’interno della sua abitazione di Santa Lucia di Serino. A fare la tragica scoperta i militari della Compagnia dei Carabinieri di Solofra, che sono stati allertati dai vicini, insospettiti dal fatto che da alcuni giorni non ci fossero tracce della donna. Una volta all’interno dell’ abitazione i militari hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna in camera da letto. A quanto risulta delle prime indiscrezioni non ci sarebbero stati segni di violenza sulla cinquantenne o di effrazione. Per questo motivo una delle piste privilegiate è quella del gesto volontario. Gli accertamenti da parte dei Carabinieri sono in corso.