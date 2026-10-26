Cimitero di Monteforte, lavori in corso: il sindaco Siricio destina l’indennità di ottobre alla riqualificazione

MONTEFORTE IRPINO – Sono in corso i lavori di restyling e riqualificazione del cimitero comunale di Monteforte Irpino, un intervento finalizzato a migliorare il decoro, la funzionalità e l’accoglienza di uno dei luoghi più significativi per la comunità.

A questo percorso di rinnovamento si aggiunge una scelta personale del sindaco Fabio Siricio, che ha deciso di destinare integralmente la propria indennità di funzione relativa al mese di ottobre di ogni anno, per tutta la durata del mandato amministrativo, alla cura e alla riqualificazione del cimitero comunale.

Non un’iniziativa isolata, dunque, ma un impegno che si rinnoverà annualmente, con l’obiettivo di contribuire in maniera concreta e continuativa al miglioramento degli spazi cimiteriali.

«I lavori di restyling del nostro cimitero comunale sono già in corso. Abbiamo avviato un percorso di riqualificazione perché ritengo che questo luogo meriti tutta l’attenzione e il rispetto possibili. A questo impegno amministrativo ho deciso di affiancare una scelta personale: ogni anno, per tutta la durata del mio mandato, destinerò l’intera indennità del mese di ottobre al nostro cimitero comunale», dichiara il sindaco Fabio Siricio.

«Ho scelto ottobre perché è un mese particolarmente significativo per tutte le famiglie. È il periodo in cui ci prepariamo a rendere omaggio ai nostri cari defunti. Credo che il rispetto della memoria debba tradursi anche nella cura concreta dei luoghi che custodiscono la nostra storia», aggiunge il primo cittadino.

«Amministrare significa assumersi responsabilità e dimostrare con i fatti il proprio attaccamento alla comunità. Il nostro cimitero custodisce la memoria di chi ci ha preceduto e ha contribuito a costruire la Monteforte di oggi. Prendersene cura significa rispettare le nostre radici, la nostra storia e le nostre famiglie», conclude Siricio.

L’iniziativa del sindaco si affianca dunque ai lavori già in corso, rafforzando un percorso di attenzione e valorizzazione destinato a proseguire nel tempo.