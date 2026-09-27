Cimitero di Calabritto, Castagno interroga il consigliere Cianciulli sulle condizioni di degrado

Il cimitero comunale di Calabritto torna al centro del dibattito politico. Fabio Castagno, cittadino di Calabritto, già candidato alle precedenti elezioni amministrative e prossimo candidato alle amministrative del 2027, ha presentato un’istanza formale indirizzata al consigliere di maggioranza Angelo Cianciulli.

Castagno parte proprio da un recente intervento social di Cianciulli dedicato alla prevenzione e alla cura della comunità e gli chiede di confrontarsi con una situazione che, secondo la documentazione fotografica allegata all’istanza, presenta evidenti criticità di manutenzione e decoro, con materiale e calcinacci presenti nelle aree di passaggio.

Tre le domande rivolte direttamente al consigliere: quale sia il suo giudizio sulle condizioni del cimitero, se ritenga adeguata l’azione dell’Amministrazione comunale e quali iniziative intenda sostenere per affrontare la situazione.

«La cura di una comunità non può fermarsi alle parole o ai post sui social – sottolinea Castagno – deve vedersi anche nei luoghi che appartengono a tutti».

Ma Castagno alza ulteriormente il livello dello scontro politico e chiede al consigliere Cianciulli di assumersi le proprie responsabilità, arrivando a sollecitarne le dimissioni.

L’istanza è stata trasmessa anche ai consiglieri di maggioranza e al sindaco Centanni. Castagno chiede un riscontro scritto, affinché la posizione del consigliere Cianciulli sulle condizioni del cimitero e sull’operato dell’Amministrazione sia pubblicamente chiara.

“Adesso la domanda è politica: il consigliere Cianciulli risponderà nel merito alle contestazioni e alla richiesta di dimissioni?”