Cimitero di Avellino, attivata una navetta urbana dal 31 ottobre al 2 novembre

In vista della commemorazione dei defunti, l’Amministrazione comunale di Avellino ha annunciato che dal 31 ottobre al 2 novembre sarà attiva una navetta urbana per raggiungere il Cimitero di Avellino, con corse in partenza dall’Autostazione di via Fariello alle ore 8:30, 10:30, 14:30 e 16:30 e dal Cimitero alle ore 9:30, 11:30, 15:30 e 17:30.

Un servizio pensato per agevolare gli spostamenti in giornate particolarmente sentite, offrendo un’alternativa all’auto privata e rendendo più semplice raggiungere il Cimitero.

«Proprio il collegamento con un luogo caro a tutti gli avellinesi è stato uno dei primi temi affrontati da quando mi occupo di mobilità, con il ripristino di una corsa che era stata sospesa per anni. Ci sono appuntamenti che tornano ogni anno. E noi cerchiamo di farci trovare pronti, senza aspettare che diventino un problema da risolvere all’ultimo minuto. Per noi amministrare significa avere le idee chiare, prevedere i bisogni e lavorare per dare risposte, con serietà e concretezza» così l’Assessore Ettore Iacovacci, nell’annunciare l’attivazione del suddetto servizio navetta.