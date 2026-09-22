Chiusura del Cinema Teatro Partenio, l’opposizione: “Era necessaria una misura così drastica?”

La chiusura del Cinema Teatro Partenio, disposta dal sindaco di Avellino Nello Pizza attraverso un’ordinanza che ne dichiara l’inagibilità, continua a suscitare reazioni nel dibattito politico cittadino. Secondo l’opposizione, la decisione dell’amministrazione appare in contrasto con la narrazione di una città che “mette la cultura al centro”, soprattutto alla luce del fatto che il Teatro Partenio avrebbe già avviato l’iter per gli adeguamenti necessari. A intervenire sulla vicenda è anche Carmine Persano, ex candidato consigliere nella lista Enjoy a supporto di Gianluca Festa, per conto dell’opposizione:

«C’è un ulteriore aspetto che rende questa vicenda ancora più paradossale: quest’anno il cartellone del Teatro Partenio rappresenta l’unica stagione teatrale presente in città perchè come annunciato dall’Assessore alla Cultura il Teatro Gesualdo non avrà una stagione teatrale, perché i fondi regionali, i 250.000€ dei fondi POC destinati al teatro, alla realizzazione del cartellone sono invece stati impiegati per il Ferragosto e per la programmazione estiva. Abbiamo letto che il Partenio ha già avviato l’iter necessario per adottare tutte le soluzioni del caso e procedere agli eventuali lavori di adeguamento. Ed è proprio per questo che una domanda sorge spontanea: era davvero necessaria una misura così drastica? Non sarebbe stato possibile avviare prima un confronto con questa realtà culturale, individuando insieme un percorso per affrontare le criticità e consentire, per quanto possibile, la prosecuzione delle attività? Perché, al di là degli atti amministrativi e delle procedure, c’è un dato concreto: il risultato ricade sui cittadini. Su quei cittadini che non volevano o non potevano recarsi a Mercogliano per andare al cinema e soprattutto su quelli che avevano scelto di assistere agli spettacoli dell’unica stagione teatrale che, quest’anno, la città offre. È difficile parlare di una città che mette la cultura al centro quando, da una parte, si destinano le risorse previste per il cartellone teatrale del Gesualdo al Ferragosto e, dall’altra, si chiude l’unica realtà che oggi garantisce un servizio ed una stagione teatrale in città».

Infine, Persano ha voluto chiarire la posizione dell’opposizione, ribadendo il rispetto per le istituzioni e la centralità della sicurezza:

«La priorità deve essere la sicurezza dei cittadini. Qualora dai rilievi dovessero emergere criticità strutturali, è evidente che riteniamo necessario che si intervenga per riqualificare il Cinema Teatro Partenio, nell’interesse della comunità. Avellino merita di riavere quanto prima questo luogo storico, un presidio culturale che deve essere restituito alla città e agli avellinesi».