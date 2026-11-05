Chiusano, carta senza microchip: arresto convalidato ma nessuna misura per un ventenne

CHIUSANO SAN DOMENICO- Arresto convalidato e rilasciato senza alcuna misura cautelare il ventenne di Manocalzati finito agli arresti domiciliari per “possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi”, in quanto aveva una carta di identità elettronica priva di microchip, come scoperto dai Carabinieri della Stazione di Chiusano al termine di un controllo. Si tratta dell’ennesimo caso di soggetti privi del microchip all’interno della carta di identità elettronica scoperti in provincia di Avellino, la maggioranza nei comuni di Chiusano San Domenico, Montoro, Solofra e Monteforte. Per il ventenne, comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino per l’udienza con rito per direttissima, la Procura di Avellino aveva chiesto, oltre alla convalida dell’arresto anche la misura dell’obbligo di presentazione alla pg. Misura avverso la quale si è opposto il difensore del ventenne, il penalista Gerardo Santamaria. Per la difesa, la circostanza che la carta di identità fosse stata sottoposta a sequestro da parte dei Carabinieri, avrebbe impedito ogni possibilità che il reato potesse essere reiterato da parte dell’ indagato. Una tesi che ha convinto il giudice a non applicare alcuna misura. La definizione del processo, con la probabile scelta di un rito alternativo ci sarà a dicembre.