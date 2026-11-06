Cgil, assemblea generale ad Avellino: si celebra la storia e si prepara lo sciopero del 20 novembre

Viviamo un momento storico in cui la difesa dei diritti e del welfare è una necessità ineluttabile per il futuro delle nuove generazioni. Con questo spirito, la Cgil e lo Spi Cgil di Avellino promuovono un’assemblea generale aperta a tutta la cittadinanza, fissata per il 12 novembre presso la Sala Grasso della Provincia. L’appuntamento ha un doppio valore celebrativo: ricorre il 120ventesimo anniversario della nascita del sindacato e il centenario di Bruno Trentin, vero araldo delle battaglie per i diritti dei lavoratori. I lavori, coordinati dalla segretaria generale Italia D’Acierno, vedranno il contributo di figure di spicco come Serena Sorrentino, Gianni Nughes e Nicola Ricci, oltre all’endorsement a distanza di Sergio Cofferati. L’obiettivo è costruire un’organizzazione radicata in ogni angolo dell’Irpinia, capace di tutelare pensionati, giovani e chi oggi fatica a trovare rappresentanza.

La storia del sindacato deve tradursi in azione concreta, preparando il terreno per lo sciopero generale del 20 novembre, in concomitanza con la mobilitazione internazionale contro il riarmo. Il messaggio lanciato è tranchant: le risorse pubbliche non possono essere destinate alla corsa agli armamenti, che non è certo la panacea per risolvere le crisi globali, ma devono essere investite nel lavoro, nella sanità e nell’istruzione. La giornata di protesta ad Avellino partirà con un concentramento in via De Conciliis per concludersi in piazza della Libertà.