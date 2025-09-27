Cervinara, la piccola Fortunata non ce l’ha fatta

CERVINARA – La vicenda che aveva scosso Cervinara si è conclusa nel peggiore dei modi. La gattina Fortunata, sopravvissuta dopo essere stata scaraventata da un’auto in corsa, è spirata questa mattina. Giovanni Cantone, che l’aveva soccorsa e accudita nei giorni successivi, ha annunciato con dolore la notizia sui social: «Non ce l’ha fatta. La cattiveria umana ha prevalso. Ma continueremo a difendere la civiltà e la sensibilità di questa comunità». La polizia locale di Cervinara ha raccolto testimonianze e informazioni utili per risalire agli autori del gesto. L’obiettivo è fare chiarezza e non permettere che un simile atto rimanga impunito.