Cervinara, truffano anziana di oro e orologi spacciandosi per dipendenti postali: due arresti

CERVINARA- Avevano fatto credere ad una settantottenne di Cervinara che un nipote residente all’estero era in gravi difficoltà economiche (aveva necessità di una somma di 6500 euro urgentemente) e si erano fatti consegnare, prima spacciandosi telefonicamente per il direttore delle Poste di Cervinara, poi per lo stesso nipote e, una volta giunti a casa della vittima per un collaboratore dell’ufficio postale, orologi e oro. L’anziana aveva anche recuperato la busta in plastica con i preziosi, perché aveva sospettato che fosse una truffa. Nulla che potesse far desistere i due truffatori, che hanno continuato a tempestarla di chiamate e alla fine la vittima ha riconsegnato la busta con oro e orologi ai malviventi. Anche questa trasferta criminale dal napoletano in Irpinia si conclude con due arresti, quelli eseguiti dagli agenti del Commissariato di Polizia di Cervinara, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. La Polizia ha notificato una misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo cinquantacinquenne residente a Napoli nel lotto H di Via Labriola e una cinquantottenne residente nel salernitano. Sarebbero stati loro, il 24 settembre scorso, a simulare in un primo momento il direttore delle poste di Cervinara ed in un secondo momento il nipote, residente all’estero. Proprio per conto del nipote, avevano comunicato come lo stesso avesse necessita’ di soldi in quanto, vivendo all’estero, si sarebbe trovato in gravi difficoltà ecnomiche. Seimilacinquecento euro. Lanciata l’esca, avevano successivamente raggiunto l’abitazione della settantottenne. Qui il truffatore si spacciava per un collaboratore dell’ufficio postale, ingannando l’anziana e facendosi consegnare una busta in plastica con tre orologi di valore ed altri oggetti in oro. Da qui l’accusa contestata dalla Procura di Avellino, le indagini sono state coordinate dal sostituto Chiara Guerriero, che ha firmato la richiesta di misura cautelare per truffa con le aggravanti di avere approfittato delle circostanze di luogo o persona,e in riferimento all’età ed alle condizioni di salute della parte offesa, tali da violare la pubblica o privata difesa. Entrambi sarebbero già recidivi. I due sono comparsi davanti al Gip del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone per l’interrogatorio preventivo, nel quale si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Per loro, alla luce del lavoro degli agenti del Commissariato di Cervinara, che hanno tracciato anche con le telecamere di videosorveglianza il percorso della vettura utilizzata per raggiungere l’Irpinia e hanno raccolto il riconoscimento fotografico da parte della vittima, e’ arrivata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Aerre