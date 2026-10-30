Prende il via oggi a Cervinara la 45ª edizione della Sagra della Castagna del Partenio, uno degli appuntamenti autunnali più longevi dell’Irpinia. Fino a domenica 1° novembre Borgo Castello, il cuore storico del paese, diventa un palcoscenico diffuso tra Piazza Ioffredo, Piazza Castello e il Mastio, con un programma che intreccia musica, folklore, gastronomia, natura e spettacolo.

La manifestazione rientra nel progetto «Illumina la notte» (ed. 19), inserito nel programma regionale «Le Stagioni della Campania – giugno 2026/maggio 2027» per la promozione di percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici (CUP G69I26001550005)., che punta a valorizzare il patrimonio culturale, le tradizioni e l’offerta turistica del territorio. Un riconoscimento che conferma il ruolo della sagra come evento di richiamo per l’intera area.

Giunta a quarantacinque edizioni, la sagra è da tempo molto più di una festa gastronomica. È l’occasione per raccontare il Partenio, il massiccio che si estende tra le province di Avellino e Benevento e domina la Valle Caudina, dove la coltura del castagno ha plasmato nei secoli il paesaggio, l’economia e l’identità delle comunità. La castagna diventa così ambasciatrice di un intero territorio: protagonista delle preparazioni tradizionali proposte nel borgo, è affiancata dalle produzioni tipiche della Valle Caudina e dell’Irpinia.

Elemento distintivo di questa edizione è il forte coinvolgimento della comunità. Scuole di ogni ordine e grado, Pro Loco, associazioni culturali, sportive e di volontariato firmano buona parte degli appuntamenti, facendo della sagra un momento di trasmissione delle tradizioni tra generazioni e un’occasione di promozione turistica per l’intera area.

Il programma

L’apertura è affidata, venerdì 30 ottobre alle 18:30 in Piazza Ioffredo, ai bambini della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Omnicomprensivo F. De Sanctis con lo spettacolo “A braccia aperte”. Alle 19:30 il Proclama del Banditore, rievocazione storica a cura di Caudium Theatrum, inaugura ufficialmente i festeggiamenti con l’ingresso in scena di Sua Grazia il Duca e della Contessa. In serata il teatro itinerante “Briganti in Sagra” di Salvatore Zullo, la Ndrezzata del gruppo folk della Pro Loco “A. Renna” e, alle 21:30, il concerto dei Taranterra Dance & Folk.

Sabato 31 ottobre la giornata si apre in quota: alle 8:30 da Mafariello parte il trekking sul Partenio lungo il Sentiero Italia, tra Cirifuoglio e Piana di Lauro. La mattinata prosegue con l’orienteering degli studenti della Scuola Media e con “A passeggio con le Janare”, itinerario tra libri e riti del borgo stregato curato dall’Associazione Condividiamo con Azione Cattolica – Unità Pastorale Cervinara e A Croce Salus. Il pomeriggio è dedicato alle scuole, con il corteo della Primaria “Alla scoperta dei borghi storici”, canti e balli in Piazza Ioffredo, la rappresentazione teatrale “Harry Potter” della Scuola Media e, alle 18:00, il corteo di rievocazione storica degli studenti della Scuola Superiore.

Sempre sabato alle 18:00, nel Giardino Pasticceria Castello, Michele Renna presenta il libro Un anno sul Sentiero Italia CAI, in dialogo con Peppino Vaccariello. Chiudono la serata le declamazioni, i balli e il teatro de “La Madre Terra”, le danze popolari itineranti de L’Altra Danza Natural di Maria Marro e la Ndrezzata.

Domenica 1° novembre si apre alle 11:30 con “Stelle e stelline a Castello… tra ricci e castagne” della scuola di danza I Love Dance, diretta da Mariella e Lisa Lengua. Alle 12:00 in Piazza Castello la castagna arriva ai fornelli con lo show cooking dello chef Gaetano Cerciello, mentre alle 16:00 il Mastio ospita “Cervinara Incanta”, storie di terra e di Mastio a cura della Pro Loco “A. Renna”. Il gran finale è alle 21:00 in Piazza Ioffredo con “Ritmi d’autunno”, spettacolo di danze urbane e latine dell’ASD NewStefydance.

Nelle tre giornate si alternano sul palco e per le vie del borgo, tra gli altri, Sciaraball, MixHarmay, Briganti d’Irpinia, Movimento Popolare Sannita, Figli di Cibele, Sud Folk Dance, Gigi Giosuè Band, Virgilio Coelli e Edoardo Cioffi Band, Reggae 4 Shashamene con Liz Bertè, Li.Ta. Folk Caudino di Liliana Taddeo, Avanzi di Scuola, Frank Iron Band e numerosi artisti di strada.

Per tutta la durata della manifestazione Borgo Castello ospita inoltre la mostra fotografica “Riflessi di castagna – La montagna attraverso l’obiettivo” della Pro Loco “A. Renna”, la mostra di pittura “AI: autentica imperfezione” di SereNArt e la mostra d’arte digitale “Selfie” di Peppe Barile. Completano l’offerta l’Info Point turistico, curato da Pro Loco “A. Renna”, Il Mastio e A Croce Salus, e il Photo Point con il Passaporto Irpino del Forum dei Giovani del Comune di Cervinara, pensato per invitare i visitatori a scoprire anche il resto dell’Irpinia.

La 45ª Sagra della Castagna del Partenio è promossa dalla Città di Cervinara insieme all’associazione Il Mastio, alla Pro Loco Cervinara «A. Renna» APS e al Forum dei Giovani, con il sostegno della Regione Campania nell’ambito del progetto Illumina la notte.

Tre giorni per vivere Cervinara nel suo momento più autentico, quando i castagneti del Partenio regalano il loro frutto e il borgo antico torna a riempirsi di voci, musica e profumi. La Sagra della Castagna del Partenio rinnova così, da quarantacinque anni, un patto tra una comunità e la sua montagna: custodire le proprie radici e aprirle a chi arriva da fuori. Un invito rivolto a famiglie, appassionati di trekking, turisti e curiosi a scoprire un angolo d’Irpinia che sa ancora raccontarsi attraverso le sue tradizioni, il suo paesaggio e la sua gente. Perché in Valle Caudina la Castagna del Partenio non è soltanto un prodotto della terra, ma il segno di un’identità che guarda al futuro.