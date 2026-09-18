Centrodestra, Pionati: “Sangiuliano scelta eccellente, azzerare vertici irpini”

«Sangiuliano è una scelta eccellente, uomo di grande cultura, in grado di coniugare esperienza e azione. Credo che dovrà per forza azzerare i vertici della nostra provincia». Lo afferma il giornalista ed ex parlamentare Francesco Pionati in un’intervista a Il Mattino, edizione di Avellino, indicando nel nuovo corso di Gennaro Sangiuliano un’opportunità per rifondare il centrodestra campano e aprire una nuova stagione in Irpinia.

Pionati richiama l’allarme lanciato durante il convegno di giugno a Montefredane, al quale parteciparono, tra gli altri, Piantedosi, Sbarra, De Luca, Cattaneo e lo stesso Sangiuliano. Secondo l’ex parlamentare, i risultati delle elezioni amministrative e regionali impongono un rinnovamento della coalizione e dei vertici provinciali di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Critico il giudizio sull’operazione “Fratelli di Avellino”, che nella sua lettura avrebbe contribuito a indebolire il centrodestra.

«Le forze politiche lavorano per ampliarsi e crescere, non per chiudersi nelle nostalgie», osserva Pionati, esprimendo apertura all’eventuale ingresso di Gianluca Festa in Fratelli d’Italia. «Se ci sarà, non potrà che essere positivo per FdI: è un politico radicato e capace».