Centro “Samantha Della Porta”: sopralluogo congiunto delle Commissioni Patrimonio e Lavori Pubblici

Il futuro del Centro Sociale “Samantha Della Porta” è al centro di un acceso dibattito politico e amministrativo che sta dividendo il Consiglio Comunale di Avellino. L’amministrazione comunale intende concedere la struttura alla Motorizzazione Civile, ma a far emergere tutte le criticità e le divergenze è stato il sopralluogo congiunto tenuto questa mattina tra la III Commissione (Patrimonio) e la IV Commissione (Lavori Pubblici), guidate rispettivamente dai presidenti Mario Spiniello (gruppo di minoranza “Davvero”) e Francesco Iandolo (maggioranza “Avellino Città Pubblica”). I consiglieri hanno ispezionato i locali per verificare lo stato dei luoghi, ma l’atmosfera è rimasta tesa, con le due fazioni che hanno ribadito le proprie, opposte, convinzioni.

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A nome della minoranza, il presidente Spiniello ha tenuto a precisare un punto fondamentale: l’opposizione non è contro la Motorizzazione Civile, ma contro la scelta di localizzarla a scapito del Centro Sociale. «Riconosciamo l’importanza strategica di questo servizio per il territorio», ha esordito Spiniello, «ma ribadiamo con forza che ad Avellino esistono altri locali di proprietà dello stesso ministero che potrebbero essere valorizzati, senza dover sacrificare un punto di riferimento vitale come il Centro Samantha della Porta». Il consigliere ha poi messo sul piatto i numeri e le criticità tecniche dell’operazione. Il quadro economico di spesa generale ammonta a 1.450.000 euro. «Osservando lo stato attuale dell’immobile, la realtà è sotto gli occhi di tutti: il Centro è in perfetto stato», ha sottolineato Spiniello, ricordando gli interventi di efficientamento energetico e manutenzione realizzati dalla Giunta Festa nel 2023. «L’unico punto disagiato è l’auditorium. Sorge spontanea una domanda: per quale motivo si deve effettuare una spesa così ingente se non esclusivamente per adattare il bene alle finalità della Motorizzazione?».

Il nodo politico più dolente resta la durata del comodato d’uso gratuito: vent’anni. «Nel 2046, come ci verrà restituito questo bene?», si interroga Spiniello. «La delibera parla chiaro: uso esclusivo del bene. Sparirà la scritta del Centro Sociale e ci sarà quella della Motorizzazione. La cittadinanza verrà privata di uno spazio aggregativo fondamentale, senza garanzie sulle spese di ripristino strutturale». La minoranza ha inoltre ipotizzato soluzioni alternative, come lo scorporo dei costi e l’applicazione di un canone di locazione congruo, per evitare il rischio di un “danno erariale” derivante dalla cessione gratuita di un bene pubblico. Spiniello ha infine ricordato il progetto ITS (di cui il Comune è socio), che prevedeva un finanziamento di 500.000 euro: «Dando il bene alla Motorizzazione, il Comune rischia di non intercettare più finanziamenti che potrebbero riguardare lo stesso centro. Per questo ci siamo aggiornati a mercoledì 4, per valutare documenti che oggi non abbiamo avuto modo di visionare».

Di tutt’altro avviso il presidente della IV Commissione, Francesco Iandolo, che ha difeso la linea dell’amministrazione. «La disponibilità ad aprire la struttura e a mostrarla di persona significa che l’amministrazione non ha nulla da nascondere, anzi rivendica la scelta fatta», ha dichiarato. Per la maggioranza, non si toglie un presidio sociale, ma si valuta la gestione del patrimonio per ospitare un servizio «essenziale» per i cittadini di Avellino e della provincia. Iandolo ha contestato la valutazione sullo stato dell’immobile: «L’edificio è stato migliorato nel tempo, ma ci sono altri problemi di infiltrazione che non vengono considerati da chi usa la questione come strumento politico. Non parliamo di una semplice sistemazione, ma di rimettere a nuovo una struttura». Sul destino del centro sociale, il consigliere di maggioranza ha rassicurato la cittadinanza: l’auditorium resterà a disposizione della città grazie a una convenzione con la Motorizzazione, che dovrà subentrare nella gestione come richiesto dal Consiglio comunale. Respinta con forza anche l’accusa di “regalare” il patrimonio. «Gli enti dello Stato hanno il dovere di dialogare in base a una valutazione complessiva. Non stiamo vendendo né regalando a un privato», ha chiarito Iandolo, paragonando l’operazione al progetto ITS Ermete, di cui il Comune avrebbe goduto in modo esclusivo. Infine, Iandolo ha contrattaccato sul piano politico, ricordando la gestione del centro negli ultimi anni: «Negli ultimi sette anni, chi oggi rivendica la centralità del centro avrebbe potuto aprirlo e farlo funzionare. Se la struttura è ridotta in questo stato, dipende anche da una scarsa idea della sua funzione, nei fatti pressoché inesistente».