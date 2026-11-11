Centro Malika, il Patto di Comunità resta aperto a nuove adesioni

Avellino, 11 novembre 2026 – Ha riscosso grande partecipazione l’incontro che si è svolto lunedì scorso nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, dedicato alla presentazione dei risultati del Centro Malika e al rinnovo del Patto di Comunità per il contrasto alle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sulle identità di genere. Il documento, sottoscritto dal sindaco Nello Pizza, resta aperto a nuove adesioni. Enti, associazioni, organizzazioni, realtà del territorio e singole persone interessate a condividere questo percorso possono ancora aderire, entrando a far parte della rete. Il Comune è

disponibile a organizzare appositi momenti di firma, sia individuali sia collettivi.

«Con questa firma assumiamo un impegno a compiere ulteriori passi avanti, mettendo in campo azioni concrete per la tutela delle persone più esposte a situazioni di fragilità e discriminazione. È una sfida che accettiamo con convinzione», ha dichiarato il sindaco Pizza. All’iniziativa ha partecipato il direttore generale dell’UNAR, Mattia Peradotto, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto ad Avellino: «Il percorso realizzato qui è un percorso di qualità, un modello che non si vede dappertutto. Il Centro Malika rappresenta un presidio territoriale capace di intercettare i momenti di fragilità delle persone e accompagnarle con professionalità e prossimità».

Nel corso dell’incontro sono stati presentati anche i risultati delle prime tre annualità del Centro, attivo dal 2022: circa venti persone accolte e 38 attività realizzate tra ascolto, percorsi terapeutici, assistenza legale, supporto familiare e sensibilizzazione. Per informazioni e per concordare le modalità di adesione è possibile contattare lo sportello al numero 375 103 2825 o all’indirizzo centromalika@comune.avellino.it.

Hanno già sottoscritto il Patto di Comunità: Comune di Avellino, Azienda Speciale A04, ACLI di Avellino APS, Dimbaya APS, Apple Pie Arcigay Avellino, Avionica APS, Innova ETS, ARCI Avellino, Don Tonino Bello ODV, C.I.F. – Centro Italiano Femminile, Legambiente Avellino Alveare APS e un dirigente medico presso l’UOC di Fisiopatologia della Riproduzione dell’Azienda Ospedaliera AORN San Giuseppe Moscati di Avellino.