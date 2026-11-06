Centro Malika, il 9 novembre ad Avellino la presentazione dei risultati e il rinnovo del Patto di Comunità

Presentare i risultati del Centro Malika e rinnovare l’impegno della rete territoriale nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni. Sono questi gli obiettivi dell’incontro pubblico che si terrà lunedì 9 novembre, alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare del

Comune di Avellino, in occasione della giornata conclusiva del progetto. L’iniziativa sarà dedicata alla restituzione delle attività realizzate e al rinnovo del Patto di Comunità, per consolidare la collaborazione tra istituzioni, servizi e realtà sociali e condividere le prospettive di prosecuzione del lavoro avviato.

Il Centro Malika, nato con il sostegno dell’UNAR e attivo dal 2022, è uno sportello per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Offre ascolto e sostegno alle persone esposte a discriminazione e promuove attività di sensibilizzazione e collaborazione con le realtà del territorio. Il progetto vede il Comune di Avellino come ente capofila, in partenariato con ACLI Avellino APS, Arcigay Salerno “Marcella Di Folco”, Innova ETS e Hyrpinia Cooperativa Sociale Onlus. Promotrici dell’iniziativa sono l’Assessora ai Finanziamenti pubblici Enza Ambrosone, l’Assessora alle Pari Opportunità Elvira Matarazzo e l’Assessore ai Servizi Sociali e

all’Inclusione, Sergio Trezza.

La mattinata si aprirà con una visita del direttore generale dell’UNAR, dottor Mattia Peradotto, alla sede del Centro Malika, in via Cocchia da Cesinali, dalle ore 9:00 alle ore 10:30. Sarà un’occasione per incontrare gli operatori e le operatrici dello Sportello e conoscere i servizi erogati, le modalità di intervento e le principali esigenze emerse nel lavoro a sostegno della comunità LGBTQIA+ e delle persone esposte a discriminazione.

Alle ore 11:00, in Sala Consiliare, l’incontro pubblico sarà aperto da una performance teatrale della compagnia LSD – Libero Spazio D’Arte, ispirata ai temi della mostra fotografica di Gabo Caruso “Il coraggio di Cora”, ospitata presso l’Urban Center e visitata, nel mese di ottobre, da studenti e studentesse del territorio. La mostra sarà visitabile fino al 12 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Seguiranno i saluti istituzionali, l’intervento del direttore generale dell’UNAR e la presentazione del report finale del Centro, con una restituzione dei dati sulle attività svolte e sui servizi offerti. A seguire, è prevista la sottoscrizione del testo aggiornato del “Patto di Comunità per il contrasto alle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e le identità di genere – Comune di Avellino” (PAC), con la partecipazione del Sindaco per la firma. Sono invitati tutti i soggetti che hanno partecipato al percorso di costruzione del Patto e i firmatari della prima versione del 2 dicembre 2024, chiamati a rinnovare la sottoscrizione. Il Patto resta aperto a nuove adesioni. Frutto di un percorso partecipato promosso dal Comune insieme al partenariato del Centro Malika, il PAC mette in relazione istituzioni, enti del Terzo settore, organizzazioni sindacali e realtà associative. Il rinnovo intende valorizzare le competenze e le esperienze presenti sul territorio, rafforzando la collaborazione nelle attività di ascolto, sostegno, tutela dei diritti e prevenzione delle discriminazioni. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 12:30, con un momento conviviale dedicato al confronto tra i partecipanti.