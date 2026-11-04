Centenario dell’Aci, arriva in città il presidente nazionale La Russa

AVELLINO- Il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, sarà domani in città in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’Automobile Club Avellino.

Nel corso della visita, il presidente nazionale dell’ACI incontrerà, insieme al presidente dell’Automobile Club Avellino, Stefano Lombardi, gli organi di informazione. L’appuntamento è fissato per le ore 17.15 presso la sede dell’Automobile Club Avellino.Il centenario rappresenta un traguardo di grande valore per la storia dell’Automobile Club e per il territorio irpino. Un secolo di attività, iniziative e impegno al servizio degli automobilisti e della comunità, celebrato anche attraverso la realizzazione di una pubblicazione commemorativa, dedicata a ripercorrere le tappe più significative di questi cento anni. Le celebrazioni proseguiranno inoltre con una mostra allestita presso il Circolo della Stampa di Avellino, che prenderà il via venerdì. La visita del presidente nazionale Geronimo La Russa sarà dunque un momento importante per sottolineare il significato di questo anniversario, guardando al percorso compiuto e alle nuove sfide che attendono l’ACI sui temi della mobilità, della sicurezza stradale e dei servizi agli automobilisti.