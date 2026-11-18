Il Comune di Avellino informa la cittadinanza che, dal 12 novembre, è partita la seconda fase del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026, dedicata al recupero delle mancate risposte. In questa fase, le famiglie che non hanno ancora compilato il questionario, o lo hanno fatto solo parzialmente, potranno ricevere la visita a domicilio di un rilevatore incaricato di effettuare l’intervista per conto dell’ISTAT.

Anche ad Avellino il servizio è regolarmente attivo e coinvolge una rete di sette operatori, composta da tre dipendenti comunali e quattro rilevatori esterni incaricati dal Comune. Si tratta, dunque, di personale autorizzato a contattare le famiglie interessate e a recarsi presso le loro abitazioni per raccogliere le informazioni necessarie al censimento.

I rilevatori sono muniti di tesserino di riconoscimento e tablet, attraverso il quale effettuano l’intervista e registrano le risposte al questionario. Le famiglie che non hanno ricevuto la lettera informativa dell’ISTAT, anche a causa di eventuali problemi nella spedizione, possono comunque essere contattate e ricevere l’assistenza necessaria per partecipare alla rilevazione.

Parallelamente, tuttavia, sono arrivate segnalazioni relative a persone che, spacciandosi per dipendenti comunali o incaricati del censimento, starebbero tentando di raggirare i cittadini, arrivando a chiedere informazioni bancarie e, in particolare, il codice IBAN.

Su questo aspetto l’Amministrazione comunale invita a prestare la massima attenzione: nessun rilevatore ISTAT o dipendente comunale impegnato nel censimento è autorizzato a chiedere coordinate bancarie, IBAN, password o codici di accesso ai servizi bancari. La richiesta di queste informazioni non ha alcuna attinenza con le procedure censuarie e deve essere considerata un tentativo di truffa.

«È importante che i cittadini siano informati correttamente e sappiano distinguere le attività ufficiali del censimento dai tentativi di raggiro – dichiarano il sindaco Nello Pizza e la vicesindaca Anna D’Aliasi – le visite a domicilio dei rilevatori sono previste e regolarmente autorizzate dal Comune, ma questo non deve diventare un pretesto per consentire a chiunque di entrare nelle nostre case o ottenere informazioni personali. Invitiamo tutti a verificare sempre l’identità degli operatori attraverso il tesserino di riconoscimento e a diffidare immediatamente di chiunque chieda dati bancari o informazioni riservate. In caso di richieste sospette, non fornite alcun dato e avvertite subito le Forze dell’Ordine».

L’Amministrazione comunale invita inoltre i familiari e i cittadini più vicini alle persone anziane a informarli sulle modalità di svolgimento del censimento e sui comportamenti da adottare per evitare di cadere in trappole. L’obiettivo è consentire il regolare svolgimento della rilevazione ISTAT, tutelando al tempo stesso la sicurezza e la tranquillità delle famiglie avellinesi. La fase di recupero delle mancate risposte è prevista dal 12 novembre al 23 dicembre 2026.