Si è tenuto oggi presso la sede di Confindustria Avellino il programmato incontro di approfondimento sulle novità introdotte dal CCNL Metalmeccanico.

Infatti in sede di stesura definitiva sono state apportate significative modifiche alla parte normativa.

Il Presidente Angelo Petitto ha rivolto il saluto ai partecipanti introducendo i lavori dell’incontro, mentre il dott. Antonio Pescosolido- Dirigente Relazioni Industriali di Federmeccanica- per la prima volta ospite dell’Associazione, ha illustrato le principali novità introdotte, offrendo chiarimenti sugli aspetti di maggiore interesse, valutandone le ricadute per le imprese sul piano normativo, economico ed organizzativo.

Dopo la fase espositiva è seguito il dibattito, con uno scambio di domante e la risposta ai quesiti dei partecipanti, consentendo di approfondire particolari disposizioni contrattuali e chiarire dubbi interpretativi a conferma dell’interesse suscitato dall’iniziativa, a cui hanno partecipato i responsabili del personale delle principali aziende associate del settore ed una rappresentanza di consulenti del lavoro.