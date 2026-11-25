Questa notte un detenuto, dopo aver chiesto di poter andare in infermeria, all’atto

dell’accompagnamento da parte degli agenti ha aggredito due di loro colpendoli con uno stendino per i panni. Tra i due agenti vi era anche l’addetto alla sorveglianza notturna. Il detenuto, reduce da altre condotte violente e da atti turbativi dell’ordine e della sicurezza anche in altri istituti, è stato bloccato e condotto nella propria stanza detentiva, mentre per i due agenti è stato necessario l’invio in pronto soccorso, dove sono stati dimessi con una prognosi di 20 e 5 giorni.

Gli agenti di Polizia Penitenziaria, oltre all’importantissimo ruolo di vigilanza, osservazione e

contrasto alla criminalità organizzata attraverso attività investigative, ogni giorno devono far fronte a criticità di questo genere: la gestione di detenuti facinorosi il cui intento è quello di creare disordine e che non hanno la minima predisposizione alla rieducazione. Attualmente nella CC di Ariano Irpino è in costruzione un reparto isolamento, ma serve personale perché, con l’ampliamento dei posti di servizio, è impensabile che il numero attuale di unità sia sufficiente a gestire anche nuove ubicazioni, soprattutto se si pensa che la maggior parte delle stesse sarà destinata proprio a tale tipologia detentiva.

La solidarietà della UILFP Polizia Penitenziaria va ai colleghi coinvolti nella spiacevole vicenda, oltre all’augurio di una pronta guarigione e alla ferma condanna per il gesto del detenuto, nei confronti del quale auspichiamo vengano presi seri provvedimenti.