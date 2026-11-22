CASTELVETERE- Battuta di caccia al cinghiale finisce in tragedia. Nella mattinata infatti nei boschi di Castelvetere sul Calore, uno dei cacciatori, originario della provincia di Napoli, è rimasto ferito mortalmente per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montella in attesa del medico legale che dovrà eseguire l’esame esterno sul corpo del cacciatore.
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Castelvetere, una battuta di caccia finisce in tragedia: muore un cacciatore
CASTELVETERE- Battuta di caccia al cinghiale finisce in tragedia. Nella mattinata infatti nei boschi di Castelvetere sul Calore, uno dei cacciatori, originario della provincia di Napoli, è rimasto ferito mortalmente per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montella in attesa del medico legale che dovrà eseguire l’esame esterno sul corpo del cacciatore.