CASTELVETERE- Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati a tutela degli animali d’affezione, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Volturara Irpina, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito della tempestiva segnalazione di un cittadino, hanno rinvenuto quattro cuccioli di cane meticcio abbandonati all’interno di un cartone.Nello specifico, i militari hanno individuato e soccorso i piccoli animali in località “Visciglieta”, nel territorio del comune di Castelvetere sul Calore, lungo la Strada Statale 7. Sul posto, a supporto dei militari, è giunto personale dell’A.S.L. di Avellino, unitamente alla ditta

accreditata per il servizio di accalappiamento. I cuccioli, che fortunatamente godono di buona salute, sono stati identificati dall’A.S.L. mediante

l’applicazione dei previsti microchip e successivamente trasferiti presso un apposito rifugio per cani nel comune di Luogosano, per le cure e il ricovero del caso. I militari hanno informato la competente Autorità Giudiziaria e avviato le indagini finalizzate a .risalire ai responsabili del reato di abbandono di animali. L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controlli predisposto dall’Arma dei Carabinieri a tutela del territorio e dell’ambiente, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei reati contro gli animali d’affezione.