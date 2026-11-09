Castello, l’assessora Ambrosone incontra la Soprintendenza per definire gli interventi di restauro

Si è svolto questa mattina un sopralluogo tecnico al Castello Longobardo di Avellino per approfondire le caratteristiche del complesso e definire le modalità di intervento previste dal progetto di restauro e valorizzazione finanziato con fondi PRIUS.

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Il progetto, denominato “Castello Longobardo: restauro e valorizzazione multimediale del territorio”, dispone di un finanziamento di 1.805.163,99 euro e punta al recupero di uno dei principali luoghi della memoria storica di Avellino, attraverso interventi di restauro e strumenti innovativi di valorizzazione del patrimonio culturale. Alla ricognizione hanno preso parte l’assessore ai Lavori Pubblici, Fondi regionali ed europei, Verde pubblico e cura della città, Enza Ambrosone, il Responsabile Unico del Procedimento, architetto Etty Freda, una funzionaria architetto e un’archeologa della Soprintendenza di Avellino e un’archeologa dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli.

I partecipanti hanno percorso i sentieri del Castello, resi nuovamente accessibili dopo le recenti operazioni di taglio dell’erba e pulizia della vegetazione. La ricognizione ha consentito di osservare da vicino le diverse porzioni dell’area e di avviare un proficuo confronto sugli aspetti architettonici e archeologici del complesso. L’obiettivo è individuare le soluzioni più appropriate per il recupero, nel rispetto delle caratteristiche storiche del sito e delle esigenze di tutela. Il sopralluogo ha segnato un ulteriore passaggio nel percorso di recupero del Castello, con l’obiettivo di restituire progressivamente alla città un patrimonio storico di grande rilevanza e renderlo parte integrante dell’offerta culturale e turistica di Avellino.