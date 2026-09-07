Castel di Sangro, torna la Coppa Italia della Nazionale Medici Calcio

Lo stadio comunale “Teofilo Patini” di Castel di Sangro, da giovedì 10 a domenica 13, ospiterà la ventitreesima edizione della Coppa Italia riservata ai medici-calciatori. Il circuito della Nazionale Medici Calcio torna a Castel di Sangro dopo otto anni. Nel 2018 al “Patini” si svolse un torneo amichevole con le squadre di Pescara, Napoli e Lecce. La Coppa Italia 2026 organizzata in collaborazione con l’Aics è frutto di un accordo tra il sindaco e presidente della Provincia de L’Aquila, Angelo Caruso, il presidente della Asd Nazionale Medici Calcio, dott. Giovanni Borrelli, e il responsabile della squadra dei medici di Pescara, dott. Marco Donatelli. Nove le squadre iscritte alla manifestazione: le calabresi Cosenza e Melito Porto Salvo, le campane Napoli, Salerno, Avellino e Flegrea, le pugliesi Taranto e Bari, oltre ai medici abruzzesi del Pescara. Si contenderanno il trofeo vinto nell’edizione 2025 da Trinacria Palermo. Tre i gironi: nel gruppo A, Napoli, Avellino e Bari. Ndl gruppo B, Melito, Taranto e Pescara; nel gruppo C, Cosenza, Flegrea e Salerno. Alla fase finale della Coppa Italia è abbinato un Congresso scientifico, il 10 e l’11, sul tema “I traumi nel gioco del calcio: dalla diagnosi alla riabilitazione”. Nell’albo d’oro della manifestazione spiccano i sette trofei conquistati da Melito Porto Salvo.

A seguire Trinacria Palermo (assente a questa edizione), Milano-Brianza e Reggio Calabria (3), Cosenza e Napoli (2), Bari, Firenze, Flegrea e Palermo (1). Il programma prevede tre mini-triangolari, giovedì e venerdì pomeriggio con partite della durata di 35’. Alle semifinali di sabato pomeriggio accederanno le prime quattro della classifica che verrà stilata dal 1. al 9. posto (3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 0 per la sconfitta. La finale domenica mattina alle 10. Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, presidente della Provincia de L’Aquila, ha dichiarato: <>. Soddisfatto a sua volta il presidente della Nazionale medici calcio, Borrelli, che ha ringraziato l’amministrazione comunale di Castel di Sangro per la disponibilità. Dimostrata anche in questa occasione. <>.