Castagna regina d’autunno: l’Irpinia si prepara alle sagre

L’autunno in Irpinia ha il profumo delle castagne arrosto e del tartufo. Con l’arrivo di ottobre, i borghi della provincia tornano ad animarsi con le tradizionali sagre dedicate ai due prodotti simbolo della stagione.

Il calendario si apre a Salza Irpina, dal 2 al 4 ottobre, con la Sagra della Castagna. Dal 9 all’11 ottobre appuntamento a San Potito Ultra con la 28ª Sagra del Cinghiale e della Castagna. Il 10 e 11 ottobre la festa arriva a Summonte, mentre dal 10 al 12 ottobre sarà protagonista la castagna di Serino.

A Cassano Irpino appuntamento dal 16 al 18 ottobre, mentre ad Avella, dal 16 al 25 ottobre, la manifestazione unirà castagna e nocciola.

La stagione proseguirà con uno degli appuntamenti più attesi dedicati al tartufo: a Bagnoli Irpino, dal 29 al 31 ottobre, torna “Il Nero di Bagnoli”, dedicato al tartufo nero e alle eccellenze del territorio.

A chiudere il calendario sarà Montella, dove dall’1 all’8 novembre si terrà la tradizionale Festa della Castagna, dedicata alla Castagna di Montella IGP.

Un mese di appuntamenti che porterà migliaia di visitatori tra i borghi irpini, con castagna e tartufo protagonisti assoluti dell’autunno 2026.