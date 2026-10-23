Cassano, la castagna è ancora la regina. Ora l’autunno si sposta a Bagnoli

A Cassano Irpino la castagna ha confermato il suo trono di regina del borgo. Il centro storico si è trasformato in un piccolo universo di festa per la 48ª Sagra della Castagna, che quest’anno ha cambiato nome e veste, diventando la “Festa del Raccolto”. Un rinnovamento voluto dall’amministrazione comunale e affidato alla curatela di Irpinia Mood, capace di dare alla manifestazione un’organizzazione più strutturata, valorizzando produttori, ristoratori e la comunità, senza tradirne l’anima popolare.

Dietro l’atmosfera suggestiva di luci, colori e suoni, il bilancio dell’edizione 2026 parla di numeri importanti. Circa 12.000 persone hanno attraversato i vicoli animati dalla musica, con un totale di 23.674 piatti e dolci serviti, tra cui spiccano le 2.890 porzioni di caldarroste. La materia prima è stata la vera protagonista: sebbene ai ristoratori fosse stato chiesto di dedicarle almeno una portata, il 47% delle proposte gastronomiche è stato costruito intorno alla castagna. A conferma del carattere accessibile della sagra, lo scontrino medio si è fermato a 8,90 euro. Un evento tradizionale ma al passo coi tempi, come dimostra il 10% di partecipanti che ha scelto di pagare tramite wallet digitale. Ma la Festa del Raccolto non è stata solo cibo. La musica dal vivo ha fatto da colonna sonora a cinque piazze del borgo, spaziando dal jazz al folk fino ai dj set, mentre i gruppi itineranti hanno animato i vicoli. Grande attenzione anche alle famiglie, con letture animate e laboratori di pasticceria dedicati ai più piccoli. Il legame con la natura e il territorio è stato celebrato con l’apertura delle sorgenti al pubblico nel weekend e con il ritorno nei boschi domenica mattina per la raccolta delle castagne.

Per Irpinia Mood si è trattata della prima esperienza alla guida della storica sagra, un traguardo reso possibile dalla sinergia con il Comune e la Pro Loco di Cassano Irpino. Ma l’autunno irpino non si ferma qui. Il testimone passa proprio da oggi, 23 ottobre, a Bagnoli Irpino, che fino al 25 ottobre e poi dal 30 ottobre al 1 novembre ospiterà “Il Nero di Bagnoli”, la Sagra del Tartufo Nero e della Castagna, con l’apertura dello storico ristorante La Giudeca.