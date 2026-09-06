Caso Ranucci, il Riesame sugli esecutori: azione programmata, c’e’ il metodo mafioso

ROMA- “Un’ azione programmata ed eseguita su mandato di un soggetto sovraordinato, sorretta da un’organizzazione capace di assicurare agli esecutori appoggio e protezione attuata mediante modalità oggettivamente idonee a evocare, agli occhi della persona offesa, la forza intimidatrice tipica dell’ agire mafioso. Le circostanze appena esposte, richiamate altresi’ sul punto le condivisibili argomentazioni dell’ordinanza cautelare inducono a riconoscere la sussistenza nel caso in esame dell’ aggravante di cui all’ art. 416-bis.l c.p”. E’ un passaggio delle motivazioni con cui i giudici del Tribunale del Riesame di Roma hanno confermato le misure cautelari eseguite ad inizio luglio dai Carabinieri dei Nuclei Investigativi di Roma e Frascati nei confronti degli autori del raid contro l’abitazione di Sigrido Ranucci (in particolare rigettando i ricorsi presentati dai difensori di Antonio Passariello e Pellegrino D’ Avino, gli avvocati Antonio Falconieri e Generoso Pagliarulo) . Il passaggio è quello relativo all’aggravante contestato del metodo mafioso. Bisogna anche contestualizzare gli argomenti, visto che si tratta di una foto dello stato delle indagini (l’udienza e quindi gli atti prodotti risalgono al 20 luglio) che non teneva conto dei clamorosi sviluppi sia in termini investigativi (l’arresto del mandante Valter Lavitola) e la confessione dello stesso e di due degli autori, ovvero Antonio Passariello e Pellegrino D’Avino. Sviluppi e atti che il venti luglio non erano all’attenzione dei giudici del Tribunale della Liberta’ di Roma. Della vicenda, alla luce di quello che e’ avvenuto nelle ultime settimane e della stessa ammissione fatta dagli autori il 27 agosto davanti al pm antimafia Edoardo De Santis ormai è noto quasi tutto, anche perche’ per gli inquirenti non è stata detta tutta la verita’ (le richieste di attenuazione della misura sono state infatti rigettate). Proprio l’aggravante del metodo mafioso, infatti, resta una delle circostanze di cui la difesa di Passariello e D’Avino continua a ritenere l’insussistenza. Molto probabile che sarà oggetto anche dell’appello al Riesame avverso il rigetto del Gip di Roma alla misura attenuata. Intanto domani davanti ai giudici del Tribunale della Liberta’ comparira’ proprio Valter Lavitola, difeso dagli avvocati Sergio e Arturo Cola.